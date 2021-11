Aantal overnames naar recordhoogte

Nergens ter wereld groeit de markt voor fusies en overnames zo sterk als in Nederland. 2021 is hard op weg een absoluut recordjaar te worden, meldt het AD.

Meld u nog snel aan voor de Masterclass Fusies & Overnames

Accountants- en adviesorganisatie KPMG becijferde volgens de krant dat er in de eerste zes maanden van dit jaar 495 fusies en overnames plaatsvonden in Nederland. Dat is 55 procent meer dan over de eerste zes maanden van vorig jaar.

Veel media-aandacht

Dit jaar kregen een paar overnamedeals veel media-aandacht. De verkoop van de divisie huishoudelijke apparaten van Philips en de vijf miljard euro die werd neergelegd voor de overname van telecomaanbieder T-Mobile Nederland. En vorige week werd de oer-Hollandse maker van broodtrommels Mepal nog overgenomen door 3i, de durfinvesteerder die eerder koopjesketen Action overnam.

Ook internationaal gaat het hard volgens KPMG. Wereldwijd steeg het aantal deals met 42 procent in de eerste zes maanden van dit jaar.

Volg Executive Finance op LinkedIn!