ABN AMRO: belastingschulden bedrijven weer toegenomen door corona

De schulden die Nederlandse bedrijven bij de Belastingdienst hebben zijn sinds begin dit jaar verder toegenomen. Ruim tien procent van de ondernemers heeft tijdens de lockdowns uitstel aangevraagd van de belastingplicht, meldt ABN AMRO dat zich baseerde op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In totaal was de schuld van het bedrijfsleven bij de fiscus eind augustus 18,3 miljard euro. Die schuld is echter wel ongelijk verdeeld. Zo heeft 44 procent van de restaurants een schuld en zijn ook andere horecazaken zwaar getroffen. De schuld moet in vijf jaar worden afbetaald.

Opvallend is volgens de economen van ABN AMRO dat ook in sectoren die weer opengingen de afgelopen maanden nog meer uitstel is aangevraagd bij de Belastingdienst. Zij zien omzetverlies als een mogelijke reden hiervoor. De horeca, dierentuinen en musea hebben bijvoorbeeld nog te maken gehad met beperkingen van de hoeveelheid klanten of bezoekers die naar binnen mochten. Ook blijft het aantal toeristen nog ver achter bij de situatie van voor corona.

Mogelijke problemen

In sommige sectoren kunnen de hoge belastingschulden mogelijk tot problemen leiden. Zo heeft tussen een derde en de helft van de cafés en restaurants een belastingschuld die gemiddeld uitkomt op meer dan vier jaar brutowinst. Ook schoenen- en kledingwinkels, pakketbezorgers en payrollbedrijven hebben het zwaar, net als bijvoorbeeld drukkerijen. Die hadden te maken met het wegvallen van veel inkomsten zoals drukwerk voor festivals, terwijl ze ook moeten blijven investeren in digitalisering om zo relevant te blijven.

Overigens is er nog veel meer uitstel aangevraagd, in totaal 41,9 miljard euro door 376.000 ondernemers. Meer dan de helft is dus al afgelost of verdwenen doordat de definitieve belastingaanslag lager bleek dan de voorlopige.

