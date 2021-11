ABN AMRO, Novartis/Sandoz en NS in de finale van de Young Captain Award

De drie finalisten van de Young Captain Award zijn bekend. De jury kent de Award jaarlijks toe aan een jonge, getalenteerde businessleider, op weg naar de top van het bedrijfsleven. Een leider die opvalt wegens durf en daadkracht en die al vroeg in zijn of haar carrière veel invloed heeft op de onderneming. Dit jaar strijden Geneviève Ho Sam Sooi (ABN AMRO), Adri Simamora (Novartis/Sandoz) en Ivo Steffens (NS) in de finale om de titel ‘Young Captain’.

De finalisten

Na intensieve selectieronden heeft de jury een drietal finalisten geselecteerd voor de Young Captain Award 2021. Naast hun indrukwekkende zakelijke prestaties hebben de drie finalisten een sterke visie op hoe een betere wereld gecreëerd kan worden.

Gènevieve Ho Sam Sooi (40) is Managing Director New Business & Special Clients bij ABN AMRO. Als oprichter van de ABN AMRO Challenger 40, weet Gènevieve hoe ze out-of the box kan denken, terwijl ze oog houdt voor het grotere geheel. Haar passie ligt bij het bouwen van inclusieve, diverse teams. Dit is terug te zien in haar werk voor financiële geborgenheid en versnelling van duurzaamheid bij ABN AMRO: “Door mijn eigen reis heb ik geleerd hoe waardevol het is als je op het juiste moment geholpen wordt. Dit geef ik in mijn werk terug door onder andere mijn inzet in de Diversity & Inclusion cirkel.”

Adri Simamora (37) is Country CFO Novartis Denmark / CFO Nordics Cluster Sandoz, waar hij verantwoordelijk is voor 250 FTE aan medewerkers in vier subdivisies. Op 31-jarige leeftijd werd Adri al aangesteld als CFO Nederland bij Sandoz, een uitzonderlijke prestatie. Het balanceren tussen winstgevendheid, het concurrentielandschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen is één van de uitdagingen waar Adri op geweldige wijze mee omgaat. Daarnaast maakt zijn sterke geloof in een betere wereld waarin diversiteit wordt gevierd hem een inspirerend leider: “Mijn visie op leiderschap houdt in dat ik naar de toekomst kijk en een erfenis van een betere wereld achterlaat. Ik stel me een rechtvaardige wereld voor waar diversiteit wordt gevierd.”

Ivo Steffens (39) is Directeur Commercie & Lead Com-IT bij NS. Zijn sterke gevoel voor verantwoordelijkheid is terug te zien in de manier waarop hij is omgegaan met de impact van Covid-19, waarbij verbinding tussen mensen en in het werk centraal staat voor Ivo. Tegen die achtergrond heeft hij op succesvolle wijze twee afdelingen binnen NS samengevoegd. Na de klap van Covid-19 heeft Ivo met succes het herstelplan geïmplementeerd, inclusief innovatieve toepassingen zoals de Treinwijzer (het verantwoordelijk spreiden van passagiers over de dag). De uitdaging is om en 1.3 miljoen dagelijkse treinreizigers terug te winnen, en een versnelling te realiseren naar breed mobiliteitsbedrijf. “Mijn aanpak is onzekerheid omarmen en collega’s ruimte bieden in onbekende situaties. Juist als de eindstreep niet zichtbaar is, is verbinding het allerbelangrijkste,” aldus Ivo.

Uitreiking

Op 22 november vindt de feestelijke uitreiking van de Award plaats op de voorhal van het Rijksmuseum door Alexandra van Huffelen, demissionair staatssecretaris van Financiën.

