Advies aan ABP: investeer alleen in bedrijven met ambitieuze duurzaamheidsplannen

Het ABP moet stoppen met beleggen in bedrijven die veel CO2 uitstoten en bovendien geen ambitieuze duurzaamheidsplannen hebben. Dit adviseert de Wetenschappelijke Commissie Duurzaam Beleggingsbeleid ABP.

Commissievoorzitter en hoogleraar Sustainable Finance bij Rotterdam School of Management Dirk Schoenmaker: “Het ABP draagt als belegger een grote verantwoordelijkheid voor de energietransitie. Wij adviseren het ABP om niet meer te beleggen in bedrijven met onvoldoende ambitieuze duurzaamheidsplannen. Daarnaast zou het ABP als invloedrijke aandeelhouder maximaal invloed moeten uitoefenen op bedrijven die wél ambitie tonen, om hen te helpen de CO2-uitstoot terug te dringen.”

“Het ABP draagt als belegger een grote verantwoordelijkheid voor de energietransitie”

ABP kritisch volgen

De commissie is in juni 2021 ingesteld na gesprekken tussen het ABP en de universiteiten, naar aanleiding van de oproep van universitair medewerkers om hun pensioengeld meer duurzaam te beleggen. Het doel van de onafhankelijke commissie is om het ABP kritisch te volgen over enerzijds het bereiken van de Sustainable Development Goals en anderzijds het realiseren van voldoende beleggingsrendement. Het advies van de commissie gebeurt op basis van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius hanteert de commissie drie uitgangspunten:

De CO2-uitstoot moet halveren tussen 2010 en 2030. In 2050 moet de uitstoot netto nul CO2 zijn. Dit betekent dat de uitstoot jaarlijks 7 tot 8% moet afnemen vanaf 2021. Dit tempo vereist systeemtransities in sectoren als energie, industrie, mobiliteit en gebouwen. Er moeten geen nieuwe bronnen van fossiele brandstoffen worden aangeboord.

Aan de hand van deze uitgangspunten onderschrijft de commissie ABP’s indeling van bedrijven in haar beleggingsportefeuille voor wat betreft duurzaamheidsplannen: koplopers, beloftevolle bedrijven en achterblijvers.

Stop met investeren in achterblijvers en stimuleer koplopers

De commissie adviseert om te stoppen met investeren in achterblijvers die geen duidelijke of onvoldoende ambitieuze strategie voor CO2-reductie hebben. De commissie adviseert daarnaast om de belangen in de beloftevolle bedrijven en koplopers, die een ambitieus tijdspad hebben voor reductie, te behouden en vergroten. ABP kan als aandeelhouder dan zoveel mogelijk invloed uitoefenen, zodat deze bedrijven hun doelen halen.

Invloed uitoefenen op bedrijven die wel willen veranderen

Het ABP meldde eind oktober dat het stopt met beleggen in producenten van fossiele brandstoffen. In aanloop naar dit besluit heeft ABP hierover met de commissie gesproken. De commissie vindt het goed nieuws dat het ABP kritisch is op oliebedrijven die niet serieus laten zien dat ze willen veranderen en tot de achterblijvers behoren. Wel acht zij het van groot belang dat het ABP als aandeelhouder invloed blijft uitoefenen op bedrijven die wel willen veranderen. Het volgende advies van de commissie verschijnt volgend voorjaar en gaat over beleggingen in de voedselketen, die ook verantwoordelijk zijn voor veel CO2-uitstoot en biodiversiteitsverlies.

