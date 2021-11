Barbara Majoor benoemd tot nieuw bestuurslid Nyenrode Business Universiteit

Prof. dr. Barbara Majoor wordt per 1 december aanstaande lid van het College van Bestuur en vice-rector magnificus van Nyenrode Business Universiteit. Majoor wordt in haar functie verantwoordelijk voor wetenschappelijk onderwijs.

Barbara Majoor (1965) werkt vanaf 2006 op Nyenrode als hoogleraar Accountancy en sinds 2016 is zij daar directeur van het Center voor Accounting, Auditing & Control. Majoor studeerde Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Amsterdam. Na het behalen van een graad als registeraccountant aan de UvA promoveerde zij in 1997 op een proefschrift: “The Authority of Auditing Guidelines”. Barbara heeft ruime ervaring opgedaan in de controlepraktijk als partner van KPMG (tot 2008) en Deloitte (tot 2015).

Memorabel

“We zijn heel blij dat Barbara Majoor tot het bestuur toetreedt,” zegt Petri Hofsté, voorzitter van het bestuur van Stichting Nyenrode. “Barbara’s benoeming is in meerdere opzichten memorabel: de eerste hoogleraar accountancy in deze rol, een interne benoeming en de eerste vrouwelijke hoogleraar in het universitaire bestuur.” Stichting Nyenrode is aandeelhouder en toezichthouder op de universiteit.

Nyenrode Business Universiteit wordt geleid door een collegiaal bestuur dat met de komst van Majoor uit drie mensen bestaat. Rector magnificus prof. dr. Koen Becking is voorzitter en onder andere verantwoordelijk voor wetenschappelijk onderzoek. Drs. Remmelt Vetkamp is vice-voorzitter en verantwoordelijk voor bedrijfsvoering.

Zeer gewaardeerde collega

“We kijken erg uit naar de samenwerking met Barbara Majoor,” zegt Koen Becking. “Zij is al jaren een zeer gewaardeerde collega. We kennen haar als inhoudelijk gedreven en ze heeft een brede ervaring.”

Majoor ziet er naar uit om met alle collega’s binnen Nyenrode samen te werken. “Nyenrode is een organisatie met heel veel gedreven en innovatieve professionals. Ik voel mij hier heel erg thuis.” Majoor wil de leidende positie van Nyenrode op het gebied van onderwijs en innovatie verder versterken. “Ik vind het heel mooi dat Nyenrode zich continu aanpast aan nieuwe ontwikkelingen. De maatschappij vraagt om verantwoord en vernieuwend leiderschap en Nyenrode is heel goed in staat daaraan bij te dragen door de kennis die we in huis hebben.”

Ook werkzaam bij AFM

Majoor is sinds 2015 ook werkzaam bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als toezichtspecialist op het gebied van accountancy. Met ingang van haar benoeming blijft zij nog één dag in de week betrokken bij de AFM. Eerder was zij lid van de Accountantskamer bij de rechtbank in Zwolle.

Volg Executive Finance op LinkedIn!