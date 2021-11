Beursgenoteerde bedrijven presteren slechter door gebrek aan good governance

Uit recent onderzoek van het Diligent Institute is aan het licht gekomen dat bedrijfscrisis, aangewakkerd door gebrekkige governance, ongeveer 420 miljard euro aan aandeelhouderswaarde hebben vernietigd. En dit een jaar nadat de crisis zich heeft voorgedaan.

De bedrijven in kwestie presteerden gemiddeld 35 procent slechter dan andere bedrijven in hun sector. En na twee jaar zelfs 45 procent slechter. Uit een ander onderzoek, uitgevoerd over een periode van twee jaar, bleek dat bedrijven met een sterke corporate governance (de bovenste 20 procent) 17 punten in de S&P500 (ofwel 15 procent) beter dan de onderste 20 procent presteerden.

Modern Governance steeds belangrijker

“Het belang van Modern Governance is de afgelopen jaren snel toegenomen”, zegt Hajo Jansen, Regional Vice President West-Europa van Diligent. “Het biedt de mogelijkheid om inzicht- en procedurefouten te voorkomen en levert daarmee concurrentievoordeel op. Degenen die deze procedures niet hebben geïmplementeerd, merken nu dat ze een gebrek aan inzichten en protocollen hebben. Een gebrek dat hun concurrenten waarschijnlijk niet hebben, evenals de daaruit voort¬vloeiende kosten.” Veel organisaties zijn zich serieuzer gaan afvragen wat er zich onder de oppervlakte van hun bestuursprotocollen afspeelt. Welke onnodige kosten betalen we? Welke kansen hebben we gemist? Is het bedrijf wendbaar genoeg om te reageren op een (volgende) crisis? Hebben we de digitale transformatie effectief geadopteerd? Zijn we bestand tegen een cyberaanval?

Risicobeheer in een vluchtig economisch klimaat

Aangezien de keuze voor de consument tegenwoordig groot is, hebben bedrijven weinig ruimte om fouten te maken. Met name wanneer een bedrijf slachtoffer wordt van een cyberaanval of datalek, en de klant van dat bedrijf ook wordt blootgesteld aan de dreiging. Deze impact op aandeelhouders en andere belanghebbenden is tegenwoordig direct openbaar. Zonder de juiste procedures zullen getroffen bedrijven moeite hebben om adequaat te reageren.

Remmende voorsprong

Omdat de noodzaak om beslissingen te nemen op basis van nauwkeurige gegevens de afgelopen jaren sterk toeneemt, is de vraag naar en afhankelijkheid van gegevens simultaan gegroeid. De overgrote meerderheid van de bedrijven die als eerste in data investeerden, beschikken nu vaak niet meer over de procedures om er daadwerkelijk iets zinvols mee te doen. Veel van deze bedrijven staan voor de uitdaging om de datasilo’s te ontsluiten die ze hebben gecreëerd en die het bedrijf verhinderen om effectief intern te communiceren. Op den duur leidt dit ertoe dat bedrijven fouten gaan maken.

Digitaliseer processen en stel ze veilig voor de toekomst

Managers en leidinggevenden moeten vandaag de dag vaak navigeren met tools, gegevens, integraties en procedures die niet met elkaar communiceren. Modern Governance zet dit recht en brengt alles bij elkaar onder één digitaal platform. Hierdoor beschikken teams in de hele organisatie over de informatie die ze nodig hebben en vooral wanneer ze die nodig hebben. De term Modern Governance is oorspronkelijk bedacht door Diligent. Dit bedrijf is specialist op het gebied van governance, risicobeheer en compliance, levert Modern Governance-oplossingen aan 65 procent van de AEX-bedrijven. Met Modern Governance worden bestuurders en senior managers gevoed met de juiste technologie, middelen en procedures, zodat ze hun organisaties zodanig kunnen besturen dat ze winstgevend en toekomstbestendig zijn. Voor elk bedrijf zijn er drie belangrijke doelstellingen die ze door verbeterde procedures met Modern Governance kunnen bereiken: duurzame groei ondersteunen, winstgevend¬heid verzekeren en de merkreputatie beschermen. Door de workflows en communicatie van bestuurders, directeuren en uitvoerende machten te verbeteren, stelt Modern Governance bedrijven in staat om beter, digitaal samen te werken en betere besluitvorming te bevorderen. Zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken over cyberveiligheid.

