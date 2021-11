ChannelEngine stelt Ruben Stappers aan als CFO

ChannelEngine heeft Ruben Stappers aangesteld als CFO. Stappers is afgelopen maandag begonnen aan zijn nieuwe functie.

Stappers heeft twintig jaar vooruitstrevende financiële ervaring, waarvan twaalf jaar bij Royal Philips’ Lighting, in de Corporate en Consumer Lifestyle divisies. In 2014 werd hij aangesteld als global CFO bij de Lifestyle Entertainment-divisie, waar hij de afsplitsing, verkoop en het financieel management van de business ondersteunde. Als CFO bij ZALORA had hij een leidende rol in het opschalen van de No.1 Fashion Marketplace van Zuidoost-Azië van de opstartfase tot de beursgang. Meer recentelijk was Stappers COO bij Supernova, een door oprichters geleid beauty en lifestyle D2C bedrijf, en CFO bij Etaily, een e-commerce enabler in Zuidoost-Azië.

