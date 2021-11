‘Conflicten bij Deloitte en EY leggen bom onder verdienmodel Zuidas’

Voor honderden adviseurs, accountants en advocaten dreigt een fors hogere belastingaanslag door twee arbeidsconflicten op de Zuidas. In twee bij de rechter uitgevochten ontslagzaken staat het riante belastingvoordeel op het spel waarvan veel Zuidas-partners profiteren dankzij speciale bv-constructies, schrijft het FD. Dat kan individuele partners tonnen per jaar kosten.

Bij het Gerechtshof in Den Haag is voor maandag een zitting gepland over het geschil tussen Deloitte en fiscalist Guido Lubbers. Consultant Wouter van Gelderen heeft op zijn beurt begin deze maand twee vennootschappen van EY gedagvaard. Beiden vragen de rechter om te oordelen over de vraag of ze ondernemers waren of toch gewone werknemers met overeenkomstige juridische bescherming bij ontslag. Besluit de rechter tot het laatste, dan legt dat een bom onder de fiscaal voordelige werk-bv van vele honderden adviseurs, accountants en advocaten.

Anderhalve ton

Uit gerechtelijke stukken die het FD heeft ingezien, blijkt dat het fiscale voordeel al gauw ruim anderhalve ton is voor een gemiddeld verdienende partner. Bij EY werken volgens de krant 247 partners met zo’n constructie en bij Deloitte 254. Veel andere firma’s werken met vergelijkbare constructies.

