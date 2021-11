CZ wint Protiviti Internal Audit Innovation Award 2021

De zevende editie van de Protiviti Internal Audit Innovation Award vond op het laatste moment toch online plaats. Vijf Internal Audit-afdelingen presenteerden hun Internal Audit innovatie. Het was CZ die de jury het meest overtuigde.

In opdracht van CZ is door onder meer een groep TIAS IT Audit studenten een auditnormenkader ontwikkeld om Security Operations Centers (SOC) te auditen met als doel: onze digitale samenleving, samen veiliger maken. Het normenkader stelt ondernemingen in staat zicht te krijgen op hun cyberweerbaarheid door het SOC te laten auditen. Het kan dus intern, maar ook extern gebruikt worden voor een objectieve beoordeling van de kwaliteit van de SOC.

Nadruk op samenwerking

“Bijzonder in de aanpak is de nadruk op samenwerking tussen business en IT”, aldus Juryvoorzitter (namens IIA Nederland) Roos Versloot. De jury omschreef het innovatieve idee van CZ als iets wat er nog niet was en wat heel hard nodig is. Want cybersecurity, daar zijn we allemaal dag en nacht druk mee en het is belangrijk dat audit daar een bijdrage in gaat leveren. Door het normenkader kan iedere auditafdeling, welk niveau men ook heeft op dit gebied, een bijdrage leveren aan cyberveiligheid.

De Protiviti Internal Audit Innovation Award is in het leven geroepen door Protiviti in samenwerking met IIA Nederland, vanuit de ambitie om internal audit als vakgebied verder te helpen

