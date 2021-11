De rol van de financial bij big data

Het is de algemene verwachting dat de voortschrijdende digitalisering en standaardisatie als de economie weer aantrekt versneld zal doorzetten. En hoewel de gevolgen per bedrijfstak en voor iedere organisatie afzonderlijk zullen verschillen, zijn of worden deze ontwikkelingen hoe dan ook van invloed op de businessmodellen zoals we die nu kennen.

Tegelijkertijd staat technologie nooit op zichzelf en wordt technologie pas zinvol als deze in de context van een businessmodel wordt geplaatst. Organisaties die veranderende technologie en nieuwe businessmodellen met elkaar combineren winnen aan concurrentiekracht. Kijk bijvoorbeeld naar Facebook, die geen unieke technologie ontwikkelde, maar gebruik maakte van bestaande technologie om een nieuw businessmodel te ontwikkelen.

Toepassing technologie

Er zullen altijd nieuwe revolutionaire technologieën ontstaan, maar de grootste bedreiging voor organisaties ligt meer in een verandering binnen de sector. Het gaat dus vooral om de wijze waarop de technologie wordt toegepast, het radicaal veranderen van een businessmodel en het zodanig innoveren dat de interactie met klanten wordt geherdefinieerd. Vanuit dat gezichtspunt is het helder dat veel sectoren door de in de inleiding behandelde technologische innovaties: digitalisering, dataficering en transformering zullen worden geraakt.

Van moderne financieel professionals wordt niet alleen gevraagd om de financieel-administratieve processen op orde te hebben, maar zij zijn in toenemende mate ook verantwoordelijk voor meer adviserende en beslissingsondersteunende activiteiten richting het management.

Instrumenten aanbieden

Om duurzaam de gewenste maatschappelijke en financiële resultaten te realiseren moeten organisaties daadkrachtiger, wendbaarder en innovatiever worden. Moderne financieel professionals ondersteunen daarbij door invulling aan het management control systeem te geven en het management daarmee instrumenten aan te bieden die ervoor zorgen dat medewerkers:

tijdig veranderingen signaleren; snel passende maatregelen en innovaties bedenken; daadkrachtige besluitvorming faciliteren; genomen besluiten tijdig implementeren; ervoor zorgen dat aan wet- en regelgeving wordt voldaan.

Blik naar buiten

In een complexe en dynamische wereld is het praktisch onmogelijk om de toekomst te voorspellen. De blik moet naar buiten worden gericht om aan de hand van real-time data tijdig veranderingen te signaleren die impact op het gedrag van medewerkers, de kernwaarden van de organisatie, de bedrijfsvoering en de maatschappelijke en financiële resultaten van de organisatie hebben. Om deze taak waar te kunnen maken moeten financieel professionals zich niet alleen richten op het verzamelen, analyseren, informeren en adviseren aan de hand van aanwezige data, maar ook het management te ondersteunen met het voeren van regie op data en te bepalen welke interne en externe en financiële en niet-financiële data nodig is om tijdig het benodigde inzicht te krijgen om toegevoegde waarde te kunnen blijven creëren en behouden. Data wordt voor de meeste organisaties dan ook steeds belangrijker, maar is voor de meeste organisaties nog een bron van onontgonnen kapitaal.

De business bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor het verwerven en verwerken van data. De ICT-functie faciliteert het verwerven en verwerken van data in de ICT-architectuur. Financieel professionals kunnen de brugfunctie tussen data en de ICT-architectuur vormen door aan te geven welke financiële en niet financiële data nodig zijn om externe ontwikkelingen tijdig te kunnen signaleren en besluitvorming te kunnen faciliteren. Dat vergt een visie en strategie op data, vaardigheden om die te implementeren en te faciliteren, kennis van datamanagement en inzicht in de cultuur en de way of working om die de juiste kant op te kunnen sturen. De financieel professional wordt daardoor de ‘linking pin’ tussen het management, de visie en strategie op data, datamanagement en de business.

Meer kennis en inzicht

Om de doelstellingen van organisaties in een snel veranderende wereld van big data, digitalisering en mobiele klanten te realiseren, zullen financieel professionals daarvoor nog meer kennis en inzicht in ICT moeten hebben om beter met de ICT-functie te kunnen samenwerken dan nu vaak het geval is. Daarnaast ligt er voor financieel professionals een rol om de samenwerking tussen de bedrijfsvoering en de ICT-functie te versterken. De focus verschuift daardoor steeds meer van financial control naar business control. Dat is hard nodig als financieel professionals van toegevoegde waarde willen blijven. Ook al omdat de ‘harde’ financial accounting en control steeds meer door de in de inleiding geschetste technologische innovaties worden overgenomen. Het is daarom belangrijk dat financieel professionals zich op dit vlak blijven ontwikkelen.

Om van toegevoegde waarde te blijven staan financieel professionals daarbij voor de uitdaging om:

inzicht te verschaffen in de causaliteit tussen strategie, executie, ingezette middelen, persoonlijke prestaties en de bereikte financiële en maatschappelijke resultaten; aan de hand van real time data veranderingen te signaleren, die impact hebben op het gedrag van medewerkers, de kernwaarden van de organisatie, de bedrijfsvoering en de financiële en maatschappelijke resultaten van de organisatie; regie over de data te voeren, zodat integer gebruik van data, data-analyse en gebruikte technologieën om het integer handelen en het creëren van toegevoegde waarde aan te kunnen tonen; instrumenten te ontwikkelen, die inzichtelijk maken hoe persoonlijke prestaties aan de kernwaarden en toegevoegde waarde van de organisatie bijdragen en ruimte geven aan zingeving, zelfregie en zelfontplooiing van medewerkers; op te treden als verbindende factor tussen het management, de bedrijfsvoering en de ICT-functie.

Kansen

Big data biedt daarbij op veel verschillende manieren kansen voor organisaties. Big data stelt organisaties bijvoorbeeld in staat om:

beter op de klantbehoeften in te spelen;

producten of diensten te verbeteren;

bedrijfsprocessen te optimaliseren;

aansluiting bij maatschappelijke trends of vereisten te vinden.

Auteur: Drs. R.M. Kieft RA is zelfstandig gevestigd onder de naam Bureau voor Administratie en Controle Kieft (BACK) bv te Hoofddorp

