Dertig procent vrouwen in de bestuurscomités van beursgenoteerde ondernemingen

Gemiddeld dertig procent van de posities in audit-, belonings- en benoemingscomités op bestuursniveau wordt in Nederland nu ingevuld door een vrouw, zo blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de wereldwijde corporate governance dienstverlener Diligent.

Algemeen wordt aangenomen dat 30 procent binnen een bestuur(scomité) een drempelwaarde of ‘kritische massa’ vertegenwoordigt. Vanaf dat percentage kan een minderheidsgroep starten met beïnvloeding en hun stem echt laten horen. In belonings- en benoemingscommissies steeg de vertegenwoordiging van vrouwen met 2 procentpunten in 2020 tot 34 procent in 2021. De deelname van vrouwen aan auditcommissies verbeterde aanzienlijk van 28 procent in 2020 tot 33 procent in 2021, en het percentage vrouwelijke voorzitters van auditcommissies steeg van 26 procent in 2020 tot 33 procent in 2021.

Betere prestaties

Volgens onderzoek van McKinsey onder 346 bedrijven in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, presteren bedrijven met een hogere genderdiversiteit in het bovenste kwartiel, beter dan hun concurrenten. Diligent, is van mening dat vrouwelijke participatie in commissies nog verder kan worden versneld met de juiste tools. “Besturen die gender- en etnische diversiteit omarmen, hebben daar baat bij in hun besluitvorming” zegt Hajo Jansen, Regional Vice President West-Europa van Diligent. “We juichen het toe dat bedrijven in Nederland de kritische massa voor vrouwen in commissies overschrijden. Deelname in commissies is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat discussies over belangrijke zakelijke onderwerpen door een zo groot mogelijke diversiteit worden gevoerd. Om deelname verder aan te moedigen, moeten besturen er voor zorgen dat iedereen toegang heeft tot dezelfde informatie- en communicatiekanalen, bijvoorbeeld via een digitaal platform als Diligent. Ons bestuursplatform wordt bij meer dan 65 procent van de AEX-Vrouwelijk leiderschap en 37 procent van de Euronext-bedrijven gehanteerd. “

Vrouwelijk leiderschap

Terwijl beursgenoteerde bedrijven ten minste 30 procent vrouwelijke vertegen­woordiging in hun Raad dienen te hebben, zijn 28 procent van de comitévoorzitters vrouw, maar slechts 3 procent van de bestuursleden. “Uiteindelijk moeten beursgenoteerde bedrijven vrouwen in hun raad van bestuur aantrekken en ervoor zorgen dat vrouwen de kans krijgen om leiding te geven aan en te opereren in de invloedrijke commissies die de corporate governance van een bedrijf vormgeven”, vervolgt Jansen.

“Als we een volgende golf van ‘divers leiderschap’ willen aanmoedigen, moeten bedrijven aantonen dat het benoemingscomité objectief is en uit ‘diverse’ kandidaten bestaat. Onze database met in aanmerking komende kandidaten biedt een schat aan mogelijkheden om het aantal verschillende stemmen binnen senior teams te vergroten, waardoor effectievere besluitvorming mogelijk wordt en bedrijven betere prestaties leveren.”

