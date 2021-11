Duurzaam beleggen bij pensioenfondsen vertaalt zich nog niet naar een duurzame wereld

Negen van de tien pensioenfondsen maakt bij het beleggen gebruik van uitsluiting, ESG-integratie en engagement. Duurzaam beleggen is daarmee inmiddels binnen de sector de onmiskenbare standaard geworden. Toch valt er aan concrete invulling nog veel te behalen, blijkt uit onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) onder de vijftig grootste, Nederlandse pensioenfondsen. Zo voldoet meer dan de helft van de pensioenfondsen nog niet aan het klimaatcommitment van het klimaatakkoord en heeft minder dan één op de vijf fondsen een strategie voor het implementeren van net-zero emissiedoelstellingen.

Tuur Elzinga, voorzitter van vakbond FNV geeft het belang aan van dit onderzoek: “De druk vanuit de samenleving op pensioenfondsen om duurzaam te beleggen neemt toe. Dat merken wij ook onder onze leden. We zijn blij met de stappen die elk jaar weer worden gezet, maar we zijn er nog lang niet. Zowel op het gebied van klimaat als op het gebied van mensenrechten, en in bijzonder werknemersrechten, is nog een wereld te winnen. De benchmark spoort de sector hopelijk aan om méér te doen. Om te kijken naar de goede voorbeelden en deze zelf ook door te voeren.”

ABP meest duurzame fonds

Jaarlijks onderzoekt de VBDO het verantwoord beleggingsbeleid en prestaties van Nederlandse pensioenfondsen, met steun van FNV. De benchmark beoordeelt de vijftig grootste pensioenfondsen van Nederland, samen goed voor 89 procent van het beheerd vermogen met een totale waarde van meer dan 1.540 miljard euro. Ook dit jaar is ABP voor het vierde jaar op rij het hoogst scorende pensioenfonds met een score van 4,0 uit een maximum van 5.

ABP wordt op de voet gevolgd door BpfBouw (3,9) en PME (3,6). Pensioenfonds ING klimt van plek 46 naar 29 en is daarmee de snelste stijger.

