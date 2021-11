Dynamische sturing in turbulente tijden – ‘Geeft vorm aan de rol van control’

Niet voor niets wordt in de opleiding tot controller steeds meer aandacht besteed aan soft skills. Kunnen beschikken over rekenvaardigheden, de zogenaamde hard skills, kunnen we wellicht beter overlaten aan computers. Dat is ook het uitgangspunt van Fred Conijn in zijn nieuwe boek.

Nog nooit is de rol van de controller zo helder beschreven als in Dynamische sturing in turbulente tijden van Fred Conijn. Vanuit verschillende perspectieven is dit boek meer dan de moeite waard.

Controllers in spe, voor controllers die op zoek zijn naar inspiratie; managers die de meerwaarde van controllers even kwijt zijn en ook voor raden van bestuur en raden van toezicht die hun controller (opnieuw) op waarde (willen) gaan schatten, allemaal zullen ze gebaat zijn bij het lezen van Dynamische sturing in turbulente tijden.

Handvattten

De controller in the lead bij het vormgeven van een integraal dashboard waarbij het aloude motto ‘u vraagt wij draaien’ niet langer van toepassing is. Dat is het uitgangspunt van Fred Conijn. We weten inmiddels allemaal dat ‘klantgezwicht’ geen toekomst heeft, maar ‘klantgericht’ wel een kostbare meerwaarde is die gekoesterd moet worden. Met de handvatten uit Dynamische sturing in turbulente tijden kunt u uw organisatie flexibel en wendbaar door turbulente tijden loodsen en heeft u uw informatievoorziening op orde.

Rapportages zijn er immers niet alleen om iets te weten te komen over het verleden (hoe is het zo gekomen) en het heden (waar staan we nu). Het is steeds belangrijker om vanuit een rolling forecast te weten waar we naartoe gaan, en hoe we daar het beste kunnen komen.

Goed voorbereid zijn

Ook in dit boek ontbreekt Covid en alle gevolgen ervan niet. Maar laat u hierdoor niet van de wijs brengen: turbulentie is van alle tijden en het is zaak dat u hier goed op voorbereid bent, zodat u tijdig kan bijsturen. De rol van controller als regisseur in dit proces is onontbeerlijk. Dynamische sturing in turbulente tijden geeft vorm aan die rol. Aanrader dus.

Christel Deckers is een zeer ervaren bestuurder, o.m. lid van bestuur van de NBA, adviseur en commissaris zowel binnen de zorg als in het onderwijs. Zij is gepromoveerd aan de Business School of Economics in Nijmegen en doet nu onderzoek aan de Erasmus Universiteit naar Bestuur en Toezicht in de zorg. Kernwoorden in haar werk zijn: We doen het samen, met plezier naar je werk en de juiste mens op de juiste plek.

