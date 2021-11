Fed begint deze maand met afbouw coronasteunmaatregelen

De Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, begint later deze maand met de afbouw van zijn coronasteunmaatregelen voor de economie. De Fed had eerder al gezegd dit jaar te willen beginnen met het afbouwen van dat steunprogramma omdat de Amerikaanse economie sterk herstelt van de pandemie.

De centrale bank koopt nu nog maandelijks voor 120 miljard dollar, omgerekend ruim 103 miljard euro, aan obligaties op om de economie van de Verenigde Staten te stimuleren. In eerste instantie wordt dat opkoopprogramma met 15 miljard dollar per maand verlaagd. Het gaat daarbij dan om 10 miljard dollar aan Amerikaanse staatsobligaties en 5 miljard dollar aan hypotheek gedekte schuldpapieren.

Duidelijkheid

Met het besluit zorgt de Fed voor duidelijkheid op de financiële markten over de afbouw van dat steunprogramma voor ’s werelds grootste economie. De centrale bank zei dat dit maandelijkse tempo van afbouw waarschijnlijk gepast is, maar dat dit wel veranderd kan worden afhankelijk van de economische ontwikkelingen. Naar verwachting wordt het opkoopprogramma in de zomer van volgend jaar dan helemaal stopgezet.

De rente bleef zoals algemeen verwacht onveranderd. De Fed heeft aangegeven pas na de afbouw van het steunprogramma de rente te zullen verhogen. Dat zou dus betekenen dat in de tweede helft van volgend jaar de rente in de VS verhoogd kan worden. De Fed had in maart vorig jaar de rente naar historisch lage niveaus verlaagd vanwege de coronacrisis.

Inflatie hoger dan gedacht

De centrale bank zei verder dat de inflatie in de VS hoger is dan eerder gedacht vanwege het herstel van de crisis en de problemen in de wereldwijde distributie, maar dat dit effect waarschijnlijk van tijdelijke aard is.

Fed-voorzitter Jerome Powell verklaarde in een toelichting dat de centrale bank “geduldig” kan zijn met het verhogen van de rente. Zijn termijn loopt in februari af en president Joe Biden heeft gezegd spoedig met een besluit te komen of Powell wordt herbenoemd.

