Finance week: Blik op macrocijfers en Fed

De blik van beleggers zal komende week onder andere uitgaan naar nieuwe cijfers over de bedrijvigheid in grote economieën zoals de Verenigde Staten, Duitsland en Europa. Verder zal er veel aandacht zijn voor ontwikkelingen bij de Amerikaanse centralebankenkoepel. De Federal Reserve publiceert onder andere de notulen van de laatste beleidsvergadering. Daarin werd besloten tot het afbouwen van de steun. Verder is nog altijd niet duidelijk of de huidige Fed-preses Jerome Powell op mag voor een tweede termijn.

President Joe Biden kondigde afgelopen week aan snel een beslissing te zullen nemen over wie vanaf februari de leiding heeft bij de Fed. Naast een herbenoeming van Powell wordt ook Lael Brainard genoemd als mogelijke opvolger. Een keuze voor Brainard zou volgens kenners kunnen betekenen dat de Fed nog voorzichtiger wordt met het verhogen van de rente. De keuze van Biden wordt komende week verwacht.

Bedrijvigheid grote economieën

Tijdens de eerste dag van de komende beursweek zal de aandacht onder andere uitgaan naar het vertrouwen van Nederlandse en Europese consumenten, waarover cijfers naar buiten komen. Een dag later ligt de nadruk op de cijfers over de bedrijvigheid in de grote economieën. Dan wordt mogelijk ook duidelijk wat de impact is van de strengere coronamaatregelen die her en der weer ingevoerd zijn. Ook worden dinsdag groeicijfers van de Duitse economie bekend. Met name de omvangrijke Duitse auto-industrie kampt met de gevolgen van de wereldwijde chiptekorten, wat mogelijk in de cijfers te zien zal zijn.

Op woensdag lijkt een cijfer over het Duitse beleggersvertrouwen een belangrijke graadmeter voor het sentiment op de beursvloeren. Daarnaast volgen er cijfers over de economische groei in de VS en worden de notulen van de laatste Fed-vergadering openbaar. Ook worden woensdag de wekelijkse cijfers over de WW-uitkeringen in de VS gemeld die een beeld geven over de staat van de Amerikaanse economie. Doorgaans komen die cijfers uit op donderdag, maar die dag is het Thanksgiving Day en is de Amerikaanse overheid dicht.

Black Friday

Op vrijdag wordt in New York maar een halve dag gehandeld. De vrijdag na Thanksgiving is koopjesfestijn Black Friday, waarmee met name winkelbedrijven de aandacht op zich gericht weten. Het fenomeen is vanuit de VS overgewaaid naar andere economieën. Ook in Nederland wint Black Friday aan populariteit, maar vanwege corona zijn winkelbedrijven opgeroepen het koopjesevenement over een langere periode uit te smeren.

