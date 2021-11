Finance week: macrocijfers en aantal bedrijfsresultaten

De aandacht op de aandelenbeurzen gaat deze week onder meer uit naar verschillende macro-economische cijfers, zoals de Amerikaanse winkelverkopen en industriële productie en nieuwe gegevens over de economische groei in de eurozone in het derde kwartaal. Op het Damrak gaat het kwartaalcijferseizoen nog verder, al is de grootste drukte aan bedrijfsresultaten wel voorbij.

De gegevens over de detailhandelsverkopen en industriële productie in de Verenigde Staten worden dinsdag gepubliceerd. Daarbij zal onder meer worden gekeken naar de impact van de problemen in de leveringsketen en de tekorten aan onderdelen op de Amerikaanse industrie. Het Europese statistiekbureau Eurostat komt die dag met nieuwe ramingen over de economische groei in het eurogebied. Bij een voorlopige schatting werd een groei van 2,2 procent in vergelijking met het tweede kwartaal gemeld.

Inflatie eurozone

Een dag later worden ook definitieve cijfers gemeld over de inflatie in de eurozone in oktober. Volgens een voorlopige schatting van Eurostat steeg de inflatie die maand naar 4,1 procent op jaarbasis, het hoogste niveau sinds 2008. De inflatie wordt vooral aangejaagd door de hoge energieprijzen. Uit China komt informatie over de industrie en detailhandel en in Japan staan cijfers over de economische ontwikkeling op de rol.

Qua bedrijfsresultaten gaat de aandacht van beleggers in Amsterdam deze handelsweek uit naar likeurenproducent Lucas Bols, de maker van statiegeldsystemen Envipco, logistiek vastgoedbedrijf CTP en de Poolse aanbieder van postkluisjes InPost. Ook zijn er beleggersdagen van supermarktconcern Ahold Delhaize, uitzender Randstad en technologiebedrijf TKH Group.

In het buitenland is er belangstelling voor kwartaalpublicaties van onder meer het grote Amerikaanse supermarktconcern Walmart, doe-het-zelfketen Home Depot, chipbedrijf Nvidia, maker van netwerkapparatuur Cisco, de Chinese webwinkel Alibaba en het Britse telecombedrijf Vodafone.

AEX in de plus

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde vrijdag met een plus van 0,5 procent op 820,30 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 1089,92 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,5 procent. Londen verloor 0,5 procent. De aandelenmarkten in New York gingen met koerswinsten tot 1 procent het weekend in.

