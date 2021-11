Finance week: veel aandacht voor kwartaalcijfers

De komende beursweek staat weer in het teken van kwartaalcijfers. In Nederland komen onder meer ING, bouwbedrijf BAM en DSM met cijfers. Ook in het buitenland maken grote bedrijven hun resultaten bekend. Beleggers kijken daarnaast uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve, het Amerikaanse stelsel van centrale banken.

De Fed zint al enige tijd op het geleidelijk afbouwen van zijn opkoopprogramma waarbij maandelijks 120 miljard aan leningen worden opgekocht. Dit noodprogramma werd aan het begin van de coronapandemie ingevoerd om de financiering voor bedrijven en huishoudens op peil te houden, maar kan volgens beleidsmakers stapsgewijs stoppen nu de economie van de VS sterk herstelt. Kenners verwachten dat de Fed woensdag definitief besluit te ‘taperen’, zoals de afbouw ook wordt genoemd.

Mogelijk tegenvallend nieuws uit China

Maandag reageren de aandelenbeurzen mogelijk ook op tegenvallend macro-economisch nieuws uit China. De bedrijvigheid in de op één na grootste economie kwam deze maand onder druk te staan door stroomtekorten en strenge coronamaatregelen, blijkt uit cijfers van het Chinese nationale statistiekbureau.

Kwartaalcijfers

Bij de kwartaalcijfers van ING is er mogelijk aandacht voor de compensatieregeling voor klanten die te veel rente hebben betaald. Bij DSM zullen beleggers geïnteresseerd zijn in een mogelijke verkoop van de materialendivisie. Die is in de etalage komen te staan nadat het speciaalchemieconcern vorige maand bekend had gemaakt de strategie om te gooien en zich louter te richten op gezondheid, voeding en biowetenschappen.

Beleggers zullen bij BAM het orderboek in de gaten houden. Het bouwbedrijf meldde bij de vorige kwartaalcijfers dat het last had van hoge prijzen voor materialen en personeelskosten. In Nederland openen verder uitgeverij Wolters Kluwer en veevoerbedrijf ForFarmers de boeken.

In het buitenland is verder aandacht voor de resultaten van maaltijdabonnementsbedrijf HelloFresh, spelcomputerbedrijf Nintendo, cosmeticaconcern Estée Lauder, modemerk Ralph Lauren en autofabrikanten Toyota en Ferrari

Klimaattop in Glasgow

Op de achtergrond speelt ook de klimaattop in Glasgow, de COP26, en het verwachte klimaatnieuws waarmee bedrijven kunnen komen. Een van de heikele punten bij het internationale klimaatbeleid is de financiële sector. Veel banken en grote vermogensbeheerders hebben nog altijd investeringen in de fossiele industrie en worden juist aangemoedigd om hun financiële middelen vaker aan te wenden voor de strijd tegen de opwarming van de aarde.

