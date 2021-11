Herstel coronacrisis bemoedigend, oververhitting vraagt om alertheid

Hoewel de piek van de coronacrisis voorbij lijkt, zijn er de nodige onzekerheden. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakt zich vooral zorgen over tekenen van oververhitting op de huizenmarkt en aandelenmarkt. De hiermee samenhangende risico’s worden versterkt door meerjarige ontwikkelingen, zoals de aanhoudend lage rente en in het geval van beleggen ook digitalisering. Deze staan beschreven in Trendzicht 2022, een jaarlijkse publicatie waarin de AFM trends analyseert die de financiële sector en het toezicht daarop beïnvloeden.

Waarderingen zijn hoog op aandelenmarkt

De aanhoudende lage rente maakt het voor bedrijven aantrekkelijker om schulden aan te gaan. In combinatie met de hoge aandelenkoersen zijn financiële markten kwetsbaar voor overwaardering. Ook de woningmarkt blijft overspannen. “De aandelenmarkten blijven records breken en op de huizenmarkt halen kopers alles uit de kast om een woning te bemachtigen. Dat zij vaker afzien van financieringsvoorbehoud of een bouwtechnische keuring is een zorgelijk teken van oververhitting”, zegt AFM bestuursvoorzitter Laura van Geest. “De Nederlandse economie is gevoelig voor een ommekeer van het sentiment, bijvoorbeeld als gevolg van rentestijgingen. Dit kan particulieren flink raken via hun woning en, steeds vaker, beleggingen.”

Deel beleggers loopt risico op financiële problemen

Steeds meer Nederlanders vonden de afgelopen twee jaar voor het eerst hun weg naar de aandelenbeurs. “Beleggen kan een goede manier zijn om vermogen op te bouwen als je het verstandig doet en je bewust blijft van de risico’s. Dit geldt ook voor nieuwe beleggers die vooral goede tijden hebben gekend. Met een minder gespreide portefeuille ben je kwetsbaar”, aldus Van Geest. Uit onderzoek van de AFM blijkt dat ongeveer één op de acht beleggers een groter risico loopt om in de financiële problemen te komen door hun eigen handelsgedrag, zoals weinig spreiden en handelen in risicovolle producten. “Zeker als ze dit doen met geld dat ze op korte termijn nodig hebben bij financiële tegenslag, of in de toekomst om na pensioen van rond te komen.”

Volg Executive Finance op LinkedIn!