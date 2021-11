IFRS kondigt nieuwe regels aan

Een nieuwe financiële standaard voor het rapporteren over de vergroeningsslag van bedrijven kan het lastiger maken om te ‘greenwashen’, oftewel iets als duurzaam en klimaatvriendelijk presenteren dat dit eigenlijk helemaal niet is. Daarom heeft de financiële standaardenmaker IFRS op de klimaattop in Glasgow aangekondigd dat er nieuwe boekhoudregels gaan komen voor informatie over duurzaamheid.

Deze klimaatstandaarden, die ontwikkeld gaan worden door het speciaal daarvoor in het leven geroepen orgaan ISSB, zouden in de tweede helft van volgend jaar al beschikbaar moeten komen. Bij het opstellen ervan zal worden voortgebouwd op de lappendeken aan veelal vrijwillige rapportagevormen en duurzaamheidsstandaarden die al bestaan. Het doel is om bedrijven aan te pakken die nu nog een misleidend beeld geven over hun klimaatbeleid, bijvoorbeeld om zo makkelijker investeerders te trekken.

Dwingen tot openheid

Ook president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) is aanwezig bij de besprekingen in Glasgow. Volgens hem zijn nieuwe rapportageregels nodig om bedrijven te dwingen tot meer openheid over hun klimaatbeleid. “De tijd is gekomen om het naar een hoger niveau te tillen, en het volgende niveau is volgens ons de ontwikkeling van de wereldwijde minimumstandaard.”

