Institutionele beleggers investeren steeds meer in lege beurshulzen

Nederlandse investeringen in lege beurshulzen nemen het afgelopen jaar sterk toe, constateert De Nederlandsche Bank. Gedurende het jaar groeide met name de investeringen van institutionele beleggers in deze zogenaamde SPACs.

Wat is een SPAC? Een SPAC (special purpose acquisition corporation) is een ‘leeg’ beursgenoteerd bedrijf dat op zoek is naar een ander, niet-beursgenoteerd bedrijf om over te nemen. Na een voltooide fusie verkrijgt het overgenomen bedrijf de beursnotering. Van tevoren is niet bekend welk bedrijf de SPAC gaat overnemen, waardoor men ook wel spreekt van een lege beurshuls of een blanco cheque bedrijf.

Een verschuiving van type belegger

Nederlandse investeringen in SPACs vervijfvoudigden de afgelopen periode van 55 miljoen euro in november 2020 tot iets onder de 300 miljoen euro per augustus 2021. Opmerkelijk genoeg waren het tot voor kort vooral huishoudens die belegden in SPACs. Op deze manier kunnen zij betrokken raken bij de beursgang van een bedrijf, iets wat gebruikelijk een proces is waarbij alleen professionele investeerders een rol spelen. Waar in Nederland huishoudens aanvankelijk nog de voornaamste investeerders waren in SPACs, zijn zij sinds maart 2021 ingehaald door institutionele beleggers, een groep die onder andere bestaat uit pensioenfondsen, verzekeraars en beleggingsinstellingen. Daarbij zijn niet alleen meer van deze professionele beleggers gaan investeren in SPACs, ook hebben enkelen van hen de bestaande SPAC blootstelling vergroot. Ondanks de toenemende populariteit van SPAC beleggingen in Nederland, vertegenwoordigen zij nog steeds maar een zeer kleine fractie van de totale aandeelbeleggingen (0,04 procent).

Ook steeds meer investeringen in buitenlandse SPACs

Tegelijkertijd zijn Nederlandse beleggers relatief meer in buitenlandse SPACs gaan investeren, voornamelijk gevestigd in de VS en de Kaaimaneilanden. In november 2020 waren slechts 17 procent van de SPAC beleggingen nog buitenlands, maar per augustus 2021 is dit percentage gegroeid tot meer dan 30 procent van het totaal. Deze ontwikkeling hangt samen met de groeiende SPAC investeringen van institutionele beleggers die doorgaans lagere thuismarktvoorkeur hebben ten opzichte van huishoudens.

Amerikaans financieel fenomeen

De SPAC is vooral een Amerikaans fenomeen. In 2020 nam het aantal SPAC noteringen in de VS een hoge vlucht. Dit recordjaar werd meteen overtroffen in het eerste kwartaal van 2021, dat wereldwijd bijna 300 nieuwe noteringen kende. De omvang van de mondiale beurswaarde van SPACs betrof op zijn piek rond de EUR 85 miljard. In het tweede en derde kwartaal van dit jaar bekoelde de Amerikaanse SPAC markt echter. Opvallend daarbij is dat ook het aantal voltooide fusies achterblijft, wat betekent dat het merendeel nog altijd opzoek is naar een geschikt bedrijf om over te nemen.

Europa zet SPAC beursgangen nog door, met Amsterdam aan kop

Waar de Amerikaanse SPAC markt in de loop van 2021 al weer op zijn retour lijkt, noteren er in Europa, en specifiek aan de Amsterdamse beurs, nog relatief veel nieuwe SPACs. Zo kent Nederland in 2021 al meerdere van dit type beursgangen. De grootste, Pegasus Europe, haalde in april 2021 ongeveer 500 miljoen euro op. Gevolgd door European FinTech IPO Company 1, die een maand eerder ruim 400 miljoen euro ophaalde. Beide SPACs richten zich op een overname in de FinTech industrie. In totaal hebben Nederlandse SPACs in 2021 meer dan 2 miljard euro opgehaald, ruim meer dan de 110 miljoen euro van vorig jaar. Opmerkelijk daarbij is dat tot op heden er maar één Nederlandse SPAC was die ook daadwerkelijk de fusiefase voltooide. Met de beursgang in 2018 was Dutch Star Companies One tevens de eerste SPAC op de Nederlandse beurs. Deze SPAC fuseerde twee jaar later met het telecom bedrijf CM.com.

Volg Executive Finance op LinkedIn!