Macaw stelt Bart Damstra aan als CFO

Bart Damstra is per 1 november begonnen als CFO van Macaw. Hij neemt de rol over van Ronald van Es die zich als Chief People Officer (CPO) toe gaat leggen op de werknemers, de cultuur, de talent- en people-strategie. Van Es was 23 jaar CFO.

Damstra was voor zijn komst naar Macaw CFO van IT-dienstverlener ilionx. Hij startte zijn carrière bij Deloitte waar hij de opleiding tot registeraccountant succesvol afrondde. Na bijna tien jaar bij Deloitte, waarvan de laatste drie jaar in Sydney, Australië, stapte hij over naar de Fintech-industrie. Hij was zeven jaar werkzaam als CFO bij European Merchant Services in Amsterdam en werkte als General Manager bij Smart2Pay in Laren.

“Ik heb ontzettend veel zin om het executive team van Macaw te versterken. De bedrijfscultuur waarin er veel aandacht is voor de medewerkers en waarin professionals zich kunnen ontwikkelen past erg goed bij mij. Daarnaast heb ik een groot gedeelte van mijn carrière in een internationale omgeving gewerkt en ik hoop met deze ervaring een bijdrage te kunnen leveren aan het realiseren van de groeiambities van Macaw.”

Volg Executive Finance op LinkedIn!