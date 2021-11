Martin Scheepbouwer CFO bij Close

Martin Scheepbouwer gaat aan de slag als CFO bij het Nederlandse bedrijf Close. De voormalig bestuurder van Prosus gaat het bedrijf helpen klaar te stomen voor de volgende groeifase.

De Close app faciliteert communicatie tussen evenementen en bezoekers. Close wil uitgroeien tot een online marktplaats voor de live event industrie waarop diensten en producten van meerdere partijen worden aangeboden. Hiervoor mikt het bedrijf op een investering van minimaal 10 miljoen euro in 2022.

Sinds 2012 CEO van OLX Group

Scheepbouwer neemt vele jaren ervaring bij online marktplaatsen mee naar het Amsterdamse bedrijf. Hij was sinds 2012 CEO van de OLX Group, de online handelsplaatsen werkmaatschappij van Prosus. Dit bedrijf is niet actief in Nederland maar bezit platformen in meer dan 20 landen waaronder Rusland, Polen, India en Brazilië. Daarvoor bekleedde hij verschillende senior functies binnen Schibsted en eBay, na eerst 7 jaar bij McKinsey gewerkt te hebben.

Nieuwe fase live eventindustrie

In zijn nieuwe functie als CFO gaat hij Close helpen om het bedrijf in te richten voor de volgende groeifase, waarvoor Close extra kapitaal wil ophalen ultimo 2022. Scheepbouwer: “Close is een goed voorbeeld van een digitaal platform toegesneden op een specifieke categorie, in dit geval evenementen. Ik heb veel respect voor hoe het team van Close de lockdowns hebben doorstaan en er sterker zijn uitgekomen door onder andere de opgedane ervaringen met Fieldlab. Met mijn ervaring in het groeien, optimaliseren en exploiteren van digitale marktplaatsen hoop ik een bijdrage te leveren aan de verdere groei van Close.”

Kiliaan Toorenaar, CEO van Close: “Met de komst van Martin gaan we de volgende fase in waarin we het platform verder ontwikkelen als online marktplaats voor de live event industrie.”

