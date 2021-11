De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) draagt Kris Douma voor als voorzitter van het bestuur. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NBA op 13 december kiezen de leden een opvolger van de huidige voorzitter Marco van der Vegte, die dan aan het einde van zijn zittingstermijn is gekomen.

Kris Douma (1961) is socioloog en was, na een aantal jaren voor de FNV te hebben gewerkt, van 2003 tot en met 2006 lid van de Tweede Kamer. In 2015 was hij binnen de NBA projectmanager voor het project ‘In het Publiek Belang’, waarbij hij mede leiding gaf aan de implementatie van de 53 verbetermaatregelen voor de accountancysector.

Juiste persoon

Voorzitter van de selectiecommissie en NBA-bestuurslid Ingrid Hems: “Wij zijn er van overtuigd dat we met Kris Douma de juiste persoon hebben gevonden om de NBA te leiden. Daarbij zijn we zeer zorgvuldig te werk gegaan, met een commissie die zowel uit NBA-bestuurders als drie zeer betrokken externen bestond. Wij hebben uit alle kandidaten unaniem de keuze gemaakt voor Kris.”

Geen accountant

Douma is geen accountant, maar kent de sector goed. Voor hem is de maatschappelijke rol van de accountant belangrijk. “De accountant heeft een publieke taak, die weliswaar privaat, maar wel met een professioneel-kritische instelling wordt uitgevoerd, en levert daarmee een cruciale bijdrage aan het ‘vertrouwen in het maatschappelijk verkeer’. Vanuit een andere verantwoordelijkheid leveren accountants ook in andere rollen (samenstellen, advies, accountant in business) een belangrijke bijdrage aan het goed functioneren van onze economie en samenleving. Aan die mooie taak wil ik als voorzitter van de NBA graag een bijdrage leveren.”

Ingrid Hems: “Vol vertrouwen bevelen wij Kris Douma aan onze leden aan als voorzitter. Het is een unicum: een niet-accountant als voorzitter. Kris is iemand die kan verbinden, een breed netwerk heeft en beschikt over veel bestuurlijke ervaring. Daarnaast heeft hij een grote passie voor de accountancysector en de mensen die daarin werken.”

