NOW 5: Alles over het nieuwe coronasteunpakket

Met de ‘avondlockdown’ keert ook een uitgebreider steunpakket terug om ondernemers tijdens de coronacrisis te helpen. Ook wordt bijzonder uitstel van de belastingdienst automatisch verlengd en gaat de TVL van een vergoeding van 85 procent van de vaste lasten naar 100 procent.

Met de aanscherping van de coronamaatregelen wordt het steunpakket uitgebreid. Enkele weken geleden keerde een beperkte versie van coronasteun terug, maar voor veel ondernemers bracht dat weinig soelaas. Zo was loonsteun NOW niet aanwezig in het nieuwe pakket en was de TVL beperkt. In de nieuwe uitbreiding is NOW wel terug. Zo ziet het uitgebreide steunpakket eruit:

NOW 5

Voor de maanden november en december is loonsteun NOW beschikbaar. De NOW 5 is aan te vragen door ondernemers die de omzet met minstens twintig procent zagen dalen door de coronamaatregelen. Met deze regeling kunnen ze hun personeel doorbetalen en medewerkers behouden. De NOW 5 vergoedt net als de eerdere regelingen ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract.

De voorwaarden zijn min of meer hetzelfde als bij de vorige periode van NOW, zo laat het kabinet weten, met onder meer een vergoeding van 85 procent van de loonkosten. De nieuwe referentiemaand voor de loonsom is september 2021. Ondernemers moeten uiterlijk in december bij het UWV een aanvraag kunnen indienen. Startende ondernemers die uiterlijk 30 september 2021 zijn begonnen kunnen een voorschot aanvragen voor de NOW 5-subsidie.

Uitgebreide TVL

Waar de TVL eerder deze maand nog 85 procent van de vaste lasten zou vergoeden, wordt het subsidiepercentage opgehoogd naar 100 procent, net zoals gedurende de eerste helft van 2021. Ondernemers die een omzetverlies van ten minste 30 procent meemaken, kunnen de subsidie aanvragen. Voor de referentieperiodes wordt vergeleken met het vierde kwartaal van 2019 of het eerste van 2020.

Het maximale subsidiebedrag dat een mkb-onderneming kan ontvangen wordt 550.000 euro en 600.000 euro voor niet-mkb-ondernemingen. Steeds meer ondernemingen liepen daardoor tegen de staatssteungrens aan, zo waarschuwde uitvoerder RVO eerder dit jaar. Die grens is opgehoogd van 1,8 miljoen naar 2,3 miljoen euro. Deze grens geldt vanaf het vierde kwartaal van 2021.

Verlenging belastingmaatregelen

Het belastinguitstel voor ondernemers wordt verlengd tot eind dit jaar. Ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen. Ook de kwartaalaangiftes over eind 2021 die normaal gesproken in januari worden betaald vallen onder het nieuwe uitstel.

Verder blijft de invorderingsrente langer op 0,01 procent staan. Deze gaat pas vanaf 1 juli 2022 stapsgewijs omhoog richting het normale niveau van 4 procent. Ondernemers krijgen daarom een half jaar langer niet te maken met deze prikkel om op tijd belastingen te betalen. Dit betekent dat op 1 juli 2022 het percentage invorderingsrente naar 1 procent gaat, op 1 januari 2023 naar 2 procent, om vervolgens in twee stappen uit te komen op 4 procent op 1 januari 2024.

Culturele en creatieve sector

Het kabinet maakt 68 miljoen euro vrij voor een specifiek steunpakket om de culturele sector te ondersteunen tot het eind van het jaar. Deze middelen behelzen een voortzetting van de eerdere specifieke steun: ondersteuning voor de BIS- en Erfgoedwetinstellingen en de meerjarig gefinancierde instellingen bij de Rijkscultuurfondsen, en ondersteuning voor makers via onder andere de rijkscultuurfondsen. De suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten, die de capaciteitsbeperking in instellingen compenseert, wordt aangepast naar 85 procent van de kaarten.

Sport

Voor de amateursport worden de eerdere compensatieregelingen weer geopend voor compensatie van de vaste lasten en de huurkosten. Ook krijgen gemeenten de mogelijkheid om de ijsbanen en zwembaden te ondersteunen. Ook de topsport wordt ondersteund vanwege het niet langer toestaan van publiek. De topsport kan onder meer gebruik maken van de reguliere steunmaatregelen TVL en NOW.

