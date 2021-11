Opnieuw Nederlands bedrijf onder vuur van aandeelhouders

Met financieel dienstverlener Intertrust is opnieuw een Nederlands beursgenoteerd bedrijf onder vuur komen te liggen van een ontevreden aandeelhouder. Investeerder Hawk Ridge Capital is niet blij dat Intertrust al jaren niet aan de eigen verwachtingen voldoet en ook minder hard groeit dan de markt. In een open brief vraagt de activistische belegger om het aanstellen van een aantal nieuwe commissarissen die de aandeelhouders vertegenwoordigen en het bekijken van een mogelijke verkoop aan een branchegenoot.

Het Amerikaanse Hawk Ridge, met 4,1 procent van de aandelen Intertrust in portefeuille, vindt dat de beurswaarde van de onderneming ondermaats is. Ook een andere aandeelhouder uitte eerder al kritiek op Intertrust omdat de beurswaardering te laag zou zijn.

Aandeelhouders roeren zich

De laatste tijd roeren activistische aandeelhouders zich volop. Zo werd maaltijdbezorger Just Eat Takeaway door twee Amerikaanse investeerders opgeroepen om het net overgenomen Amerikaanse Grubhub snel weer af te stoten. Zij vinden dat het aandeel Just Eat Takeaway te goedkoop is en dat er waarde kan worden gewonnen door de nieuwste aanwinst weer van de hand te doen.

Bij olie- en gasbedrijf Shell meldde investeerder Third Point zich. Die wil dat Shell zich opsplitst in een fossiel gedeelte dat de huidige bezittingen als oliebronnen exploiteert tot die leeg zijn, en een deel dat zich op duurzame energie richt. Dat kan dan volop investeren in nieuwe projecten, zonder zich om de fossiele tak te hoeven bekommeren.

