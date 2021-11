Organisaties weer terug aan de top

Problemen die de continuïteit van een organisatie bedreigen, hebben grote emotionele, maatschappelijke en economische impact. Door snellere technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en de toenemende complexiteit van organisaties, komen dergelijke situaties steeds vaker voor. Tot nu toe ontbreekt een coherent model om leiding te geven aan het herstel van een organisatie na een crisis. Daarom heeft Theo van Iperen, onderzoeker en managementconsultant, daar onderzoek naar gedaan en er een boek over geschreven.

Theo van Iperen: “In mijn zoektocht naar een samenhangende aanpak voor het herstel van organisaties in problemen analyseer ik enkele van de meest spraakmakende hersteloperaties uit de managementliteratuur. Het model wat daaruit voortkomt toets ik aan twee casestudies: het herstel van ABN AMRO onder Gerrit Zalm en die van het ministerie van Justitie en Veiligheid na de Teeven-deal. Zo kom ik tot een raamwerk waarmee effectief leidinggegeven kan worden aan het herstel van organisaties die in de problemen zijn gekomen.”

De kracht van de medewerker

De meeste leiders van organisaties in problemen vertrouwen nog steeds op topdown ingrijpen. De top bedenkt een plan, deelt dat met het middelmanagement dat het mag gaan uitvoeren en probeert vervolgens met stoom en kokend water de verandering door de organisatie heen te duwen. Met als resultaat veel stress, weerstand en weinig resultaat.

Van Iperen laat zien dat organisaties vooral sociale instituties zijn, die worden geregeerd door emoties en menselijke behoeften. Alleen wanneer na een crisis ook de onderlinge relaties, het zelfvertrouwen en de trots op de organisatie wordt hersteld, kan de onderneming weer terugkomen aan de top. Daarvoor is het van belang dat het herstel van een organisatie gedragen wordt door medewerkers zelf. Zij behoren de motor van de vernieuwing te zijn.

Systeem-psychodynamische benadering

Naast de gepresenteerde praktijkcases van o.a. Nissan, Air France, Tata Steel, ABN AMRO en het ministerie van Justitie en Veiligheid baseert het boek zich op de systeem-psychodynamische benadering van organisaties. In deze nieuwe kijk staan niet de structuren, systemen en processen binnen organisaties centraal, maar de onderstroom, die wordt gevormd door menselijke emoties en behoeften.

Van Iperen: “Al langere tijd speelde ik met de gedachte om een boek te schrijven over het herstel van organisaties die te kampen hebben met een crisis in slow motion: een langzame verslechtering van het functioneren van de organisatie door een patroon van mismanagement, verkeerde besluitvorming en zich opstapelende problemen. Ik zie veel organisaties worstelen met dergelijke problemen, maar tot nu toe ontbrak het aan een coherent model voor de aanpak hiervan. Met als gevolg dat organisaties in hun worsteling om uit de problemen te komen, daar alleen maar dieper in wegzakken. Met alle emotionele, maatschappelijke en economische gevolgen van dien. Hopelijk wordt dat gat met dit boek opgevuld.”

Over Theo van Iperen

Theo van Iperen wordt gezien als een van de toonaangevende onafhankelijke organisatieadviseurs van Nederland. Hij is opgeleid als econoom aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, als organisatiekundige aan de Vrije Universiteit Amsterdam en aan INSEAD Business School bij Parijs. Van Iperen is als promovendus verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

