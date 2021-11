Pandemie frustreert data-driven beslissingen: intuïtie bepaalt reactie

Bedrijven zijn meer op intuïtie en ervaring gaan varen dan op data gedurende de pandemie. Van de bedrijven geeft 32 procent aan meer data-driven te werken, terwijl dat een jaar eerder nog 43 procent was. Het sturen op intuïtie van bestuur levert echter minder groei op in vergelijking met bedrijven die op data sturen.

Dat blijkt uit een nieuw rapport van Oracle NetSuite. Toen de pandemie uitbrak, hadden bedrijven moeite met sturen op historische gegevens, want die waren een stuk minder relevant voor de nieuwe periode. Inmiddels is dat niet meer waar, maar de terugval in sturen op buikgevoel blijft bij veel bedrijven hangen. Wel geven veel ondernemers aan automatisering en analytics weer te gebruiken bij het nemen van beslissingen binnen nu en een jaar.

Hoe kunnen Big Data Analytics positief bijdragen aan groeiende bedrijfsprestaties? Volg de Collegereeks Data Driven Finance.

Pandemie brengt intuïtie terug

Deze trend is opvallend, omdat beslissingen die worden gesteund door data veel beter blijken te werken dan beslissingen die worden gesteund door aannames en verwachtingen gebaseerd op ervaring en intuïtie. Dat is eerder vergelijkbaar met varen op verouderde en incomplete historische data en dat levert minder goede resultaten op. “Gezien de unieke omstandigheden van Covid-19, zouden we verwachten dat leidinggevenden zich wenden tot intuïtieve besluitvorming, aangezien er weinig gegevens zijn over hoe te handelen in een pandemie”, zegt Michiel Ramakers, Sales Director Benelux voor Oracle NetSuite. “Maar de gegevens laten duidelijk zien dat intuïtie op zichzelf schadelijk is voor verschillende belangrijke statistieken.”

Negatieve effecten bij niet-data-driven

De negatieve effecten zijn namelijk duidelijk: Bedrijven die zich minder bezighielden met data gedurende de pandemie hebben hun groeidoelen vaker niet gehaald, zo staat te lezen in het rapport. Over het geheel genomen heeft 41 procent van de onderzochte EMEA-bedrijven groeitargets gehaald, maar in het geval van bedrijven die niet sturen op bedrijfsdata was dat 22 procent. Ook verwacht deze groep minder omzetgroei: over het geheel genomen verwacht 54 procent groei, maar bij bedrijven die niet bezig zijn met data-driven beslissingen is dat 43 procent.

“Te vaak zijn werknemers onderworpen aan gegevens die niet relevant of nuttig zijn voor hun rol”

Combinatie intuïtie en data

Meer dan zes op de tien bedrijven geeft aan een combinatie van de twee te gebruiken. Maar bedrijven die meer worden geleid door intuïtie van het bestuur blijven dus achter op groei en verwachte omzetgroei. Bovendien geven medewerkers van deze bedrijven veel vaker aan niet goed te begrijpen wat de strategie voor waardecreatie is. Ook denkt 57 procent van de beslissers in zulke organisaties dat hun beslissingen direct bijdragen aan groei, terwijl het onderzoeksgemiddelde op 80 procent ligt.

Overspoeld door gegevensberg

Werknemers geven aan overweldigd te worden door de hoeveelheid data. Ze weten dan niet hoe ze insights uit de ruis plukken. Volgens marktonderzoeker IDC wordt het er niet eenvoudiger op: de hoeveelheid data stijgt exponentieel en over vijf jaar is er twee keer zoveel dan er vandaag is. Omdat er meer meer sensoren zijn, meer datapunten, meer wordt gemeten, groeit die berg alleen maar.

“Het idee dat werknemers overspoeld worden door data is niet uniek voor het werken in een Covid-19-landschap”, zegt Ramakers. “Dit is een probleem dat naar voren kwam toen we vóór de pandemie een soortgelijk onderzoek uitvoerden. Te vaak zijn werknemers onderworpen aan gegevens die niet relevant of nuttig zijn voor hun rol, en dit kan ertoe leiden dat inzichtelijke gegevens en analyses helemaal worden gemist.”

–> Lees ook: Zo bouwt u aan een datagedreven organisatie

Trend naar realtime

Uit deze resultaten is het evident dat bedrijven die op historische data varen voor een uitdaging zijn komen te staan bij het uitbreken van de pandemie. De gegevens van vorige periodes zijn slecht bruikbaar in tijden van grote verandering. Organisaties die realtime analytics gebruiken, kunnen dan ook sneller inspelen op plotselinge marktveranderingen. “Er is een duidelijke trend dat bedrijven gebruik maken van realtime gegevens om urgente beslissingen te nemen, terwijl ze ook historische gegevens gebruiken om langetermijntrends te begrijpen en bedrijfsplannen op te stellen”, beaamt Ramakers.

Volgens het onderzoek gebruikt 53 procent van bedrijven in de Benelux plannings- en budgetteringssoftware en is nog eens een kwart van de bedrijven van plan zulke mogelijkheden in de komende twee jaar te implementeren. “Dit suggereert dat bedrijven de lange termijn in de gaten houden, maar niet ten koste van realtime gegevens”, licht Ramakers toe.

Nieuwe patronen ontdekken

Een overgrote meerderheid van de bedrijven (84 procent) gaf aan dat de manier van werken met klanten door de pandemie is veranderd. Ook geeft meer dan twee derde aan dat het aantal kanalen waarop wordt verkocht is toegenomen. “Het zijn deze realtime gegevens die helpen bij het ontdekken van nieuwe patronen en die van cruciaal belang zijn om te informeren hoe bedrijven reageren op externe gebeurtenissen, maar dit mag niet ten koste gaan van het identificeren van en reageren op langetermijntrends.”

Volg Executive Finance op LinkedIn!