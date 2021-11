Pandemie zorgt voor toename van fraude en oplichting

Wat zijn de jaarlijkse kosten van fraude voor bedrijven en particulieren? Uit een studie van adviesbureau Crowe uit 2019 werd dit geschat op meer dan vijf biljoen Amerikaanse dollar wereldwijd. Volgens de Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) heeft meer dan de helft (51 procent) van de organisaties sinds het begin van de pandemie te maken gehad met een toename van fraude, terwijl bijna driekwart (71 procent) een verdere toename voorziet.

“Naast het vergroten van het bewustzijn en het opleiden van werknemers, is de inzet van data analytics en andere opkomende anti-fraudetechnologieën in de overheid en het bedrijfsleven het meest effectief bij de bestrijding van fraude “, aldus ACFE President en CEO Bruce Dorris.

“We zien fraudeurs steeds geavanceerdere technieken gebruiken. Zo zetten ze bijvoorbeeld bots in om in systemen in te breken en deze plat te leggen door ransomware te installeren. Hierna zijn IT-systemen niet meer bereikbaar totdat een grote som geld wordt betaald. Dit levert grote financiële schade op voor bedrijven, die daar mogelijk niet voor verzekerd zijn”, zegt Eugène van Kampen, senior fraude expert bij SAS. “Het belang van het geautomatiseerd kunnen voorkomen van fraude spreekt voor zich, want met alleen menselijk toezicht kan dit niet worden voorkomen. De inzet van analytics software en anti-fraude technologieën zijn een absolute must voor bedrijven.”

Fraudepogingen gestegen

Er is geen sector die meer wordt geraakt door fraude dan de financiële sector, waar elk jaar voor miljarden aan fraude wordt gepleegd. Uit een recent onderzoek door TransUnion blijkt dat het aantal digitale fraudepogingen bij financiële dienstverleners wereldwijd in de eerste maanden van 2021 met 149 procent is gestegen – ongetwijfeld gevoed door de hausse op het gebied van online bankieren.

De toekomst van anti-fraude technologie

In 2019 hebben SAS en de ACFE het Anti-Fraud Technology Benchmarking rapport uitgebracht. De ruim duizend ACFE-leden die aan dit onderzoek hebben meegedaan, signaleerden een opkomst van AI, machine learning en biometrie, hogere budgetten voor anti-fraudetechnologie en een verandering in data analytics technieken.

Hoe is het landschap sinds de publicatie van dit rapport veranderd? SAS en de ACFE hebben recent een vervolgonderzoek uitgevoerd en zullen de resultaten begin 2022 bekendmaken. De voorlopige bevindingen laten zien dat advanced analytics onmisbaar is geworden in de strijd tegen fraude.

“Organisaties melden een significante stijging in hun toepassing van anti-fraude technologie, met 43 procent van de respondenten die aangeeft dat ze tijdens de pandemie het gebruik van analytics hebben versneld in de strijd tegen fraude,” zegt Stu Bradley, Senior Vice President van Fraud and Security Intelligence bij SAS. “Verder verwacht 60 procent de komende twee jaar grotere budgetten beschikbaar te hebben voor antifraude technologie. Bij het moderniseren van hun technologie, bedrijfsvoering en klantencontactmodellen kunnen deze investeringen de basis vormen van een bredere enterprise decisioning-strategie die innovatie stimuleert, van de backoffice tot de klantenservice.”

