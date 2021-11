Productie Nederlandse industrie groeit sterker in september

De productie in de Nederlandse industrie is in september met bijna 11 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend. Daarmee groeide de industriële productie sterker dan in augustus, toen nog sprake was van een plus van 9,4 procent.

De Nederlandse industrie profiteert van het sterke economische herstel van de coronacrisis, die een jaar eerder nog voor flinke tegenwind zorgde. Ten opzichte van 2019, dus voor de pandemie, bedroeg de groei ruim 4 procent.

Volgens het CBS produceerde bijna driekwart van alle bedrijfsklassen in de industrie in september meer dan een jaar eerder. Van de grotere branches realiseerde de machine-industrie met ruim 61 procent de hoogste groei. In de transportmiddelenindustrie kromp de productie juist opnieuw. Ook in september werd door het aanhoudende chiptekort de productie in een aantal fabrieken tijdelijk stilgelegd, aldus het CBS.

Vertrouwen op recordniveau

Het statistiekbureau zegt verder dat het vertrouwen van de industriële ondernemers opnieuw op een recordniveau ligt.

