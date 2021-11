Record aan beursgangen in Amsterdam dankzij lege beurshulzen

De Amsterdamse beurs kende dit jaar een record aan beursgangen. De thuisbasis van de oudste effectenbeurs ter wereld was vooral in trek bij zogenoemde lege beurshulzen, die geld ophalen om daarmee een bestaand bedrijf over te nemen en zo een beursnotering te geven.

Belangrijke reden voor de belangstelling voor een notering aan het Damrak is de brexit, waardoor de aantrekkingskracht van Londen als het belangrijkste financiële centrum van Europa is afgenomen.

Twintig nieuwe bedrijven

De Amsterdamse beurs verwelkomde dit jaar tot nu toe twintig nieuwe bedrijven. Die haalden gezamenlijk 10,4 miljard euro op. Dat is het hoogste bedrag ooit voor Beursplein 5. Het merendeel van deze bedrijven bestond uit ‘special purpose acquisition companies’, of spacs. Dit zijn lege beursfondsen die zelf geen activiteiten hebben maar speciaal zijn opgezet om te investeren in andere bedrijven of overnames te doen. Mede dankzij gunstige regelgeving is Amsterdam favoriet bij deze fondsen.

In totaal hebben dit jaar dertien spacs een beursnotering gekregen in Amsterdam. De laatste was het investeringsfonds European Healthcare Acquisition & Growth, dat donderdag zijn debuut maakte. Ook ging voormalig topman van de Britse olieproducent BP, Tony Hayward, dit jaar met een speciaal beursfonds naar het Damrak. Eerder kwam Bernard Arnault, de rijkste man van Frankrijk en oprichter van het luxebedrijf LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), naar Amsterdam met zijn beursfonds Pegasus, dat zich richt op financiële bedrijven.

Naast de lege beurshulzen kozen ook bedrijven als de Poolse aanbieder van pakketkluisjes InPost, de in Luxemburg gevestigde callcenteroperator Majorel Group en vastgoedontwikkelaar CTP voor een beursgang in Amsterdam.

Londen blijft de grootste markt

Hoewel de Londense beurs moeite heeft om grote spacs aan te trekken, zelfs na het herzien van de noteringsregels, blijft de stad wel de grootste markt voor beursgangen, met een totale opbrengst dit jaar tot nu toe van 15,6 miljard pond (18,6 miljard euro). De rivaliteit tussen Londen en Amsterdam nam deze week verder toe nadat olie- en gasconcern Royal Dutch Shell aankondigde zijn predicaat koninklijk in te leveren en te verhuizen van Den Haag naar Londen.

