Regulering van cryptovaluta: Stand van zaken

Bijna iedereen heeft wel gehoord van de Bitcoin: een cryptomunt die sinds 2009 bestaat. Naast de Bitcoin zijn er ook diverse andere cryptovaluta die zich bijvoorbeeld specifiek richten op bepaalde markten (zoals maaltijden, gokken bij sporten) of bepaalde landen. Cryptovaluta zijn echter veelal niet gereguleerd en de waarde van ervan is moeilijk te bepalen. Vorig jaar september publiceerde de Europese Commissie een voorstel tot een verordening voor cryptomunten. Dit voorstel van 180 pagina’s is een mooie voorzet voor meer duidelijkheid.

Toezichthouders hebben meermaals gewaarschuwd voor de risico’s van cryptovaluta. Deze digitale ‘munten’ bevinden zich nu nog vaak in een juridisch grijs gebied. Hierdoor bestaan er veel risico’s waar particuliere beleggers niet van op de hoogte zijn. De Europese Commissie probeert hier echter verandering in te brengen. Het is goed om stil te staan bij de gedachten van de Europese Commissie op dit punt.

Toepassingsbereik

De verordening is van toepassing op emittenten (een bedrijf dat crypto’s uitgeeft) van cryptovaluta en op personen die cryptodiensten aanbieden. Bij dat laatste valt te denken aan bijvoorbeeld platforms die cryptovaluta omwisselen naar ‘echt’ geld en vice versa. Echter niet alle cryptomunten zullen vallen onder deze nieuwe verordening. Bepaalde cryptovaluta die al gereguleerd zijn door andere wetgeving vallen namelijk in beginsel buiten het toepassingsbereik van de nieuwe verordening. Hierbij valt te denken aan valuta die niet te onderscheiden zijn van aandelen.

Vergunningsplicht

Na inwerkingtreding van de verordening moeten emittenten van cryptovaluta in het bezit zijn van een vergunning. Uitgevers van crypto’s hoeven geen vergunning te krijgen indien er sprake is van een kleine aanbieding van cryptovaluta of indien ze uitsluitend worden aangeboden aan professionele beleggers. De uitgever ervan moet tevens een white paper opstellen. Een white paper is te vergelijken met een prospectus. In dit document is informatie opgenomen over de uitgever en over hetgeen wordt aangeboden. Het doel van deze prospectus is om beleggers meer inzicht te geven in waar zij hun geld in stoppen.

Significante tokens

Waar uitgevers van kleine hoeveelheden cryptovaluta geen vergunning hoeven te hebben, zien we dat aanbieders van crypto’s met een grote omvang, zogenaamde significante tokens, juist rekening moeten houden met extra voorwaarden. Er is sprake van een significante token indien zij voldoet aan een aantal criteria. De aanvullende voorwaarden voor significante tokens vertalen zich bijvoorbeeld naar het aanhouden van extra buffers. De significante tokens kennen een strenger regime omdat zij door hun grootschaligheid een groter risico vormen voor de financiële stabiliteit.

Aanbieden van cryptovalutadiensten

Naast het aanbieden van crypto’s worden ook de aanbieders van cryptovalutadiensten gereguleerd onder de nieuwe verordening. Onder cryptovalutadiensten vallen bijvoorbeeld het verlenen van advies of het omwisselen van cryptovaluta naar fiat geld. Een entiteit kan deze diensten slechts aanbieden indien zij beschikt over een vergunning als aanbieder van cryptodiensten. Deze aanbieders worden verplicht om te handelen in het belang van hun cliënten. Daarnaast is het de bedoeling dat zij hun cliënten waarschuwen voor de risico’s die aan cryptovaluta zijn verbonden.

Uitgevers van cryptovaluta behoren zo spoedig mogelijk voorwetenschap die rechtstreeks op hen betrekking heeft openbaar te maken

Marktmisbruik

Ook denkt de Europese Commissie na over marktmisbruik. De bepalingen in de verordening hierover zien op handelingen van personen ten aanzien van cryptovaluta die zijn toegelaten op een vergunninghoudend handelplatform. Uitgevers van cryptovaluta behoren zo spoedig mogelijk voorwetenschap die rechtstreeks op hen betrekking heeft openbaar te maken. Daarnaast mag niemand voorwetenschap gebruiken om die cryptomunten te verwerven of juist te vervreemden. Men mag dus niet handelen met voorwetenschap en daarnaast ook geen voorwetenschap delen. Voor crypto’s is het nog maar de vraag wat hier dan precies onder zal vallen. Anders dan bij beursgenoteerde bedrijven geldt voor veel crypto’s immers dat er geen onderliggende bedrijvigheid aanwezig is (dit geldt niet voor alle cryptovaluta-ontwikkelaars). Tot slot komen er ook bepalingen met betrekking tot marktmanipulatie. Zo mag niemand onjuiste of misleidende signalen afgeven met betrekking tot de koers van een cryptomunt.

Minder eenvoudig

Cryptovaluta staan op het vizier van de (Europese) wetgevers. Gelet op de populariteit, vooral ook onder consumenten, lijkt het voor de hand te liggen als er meer concrete wetgeving zal komen om toezicht te houden op de crypto’s. Momenteel is het erg eenvoudig om cryptovaluta te kopen en te verkopen, en zijn de transactiekosten die een consument moet betalen relatief laag. Toezicht en regelgeving betekenen dat de aanbieders en cryptovalutabedrijven met verplichtingen – en dus kosten – te maken zullen krijgen. Het lijkt reëel dat in de toekomst het minder eenvoudig – en mogelijk ook duurder – zal worden om in cryptovaluta te beleggen. Dit staat nog los van de vraag of het überhaupt gewenst is om de handel in cryptovaluta toe te staan. Diverse jurisdicties hebben al verboden ingesteld, waaronder bijvoorbeeld ook China. Wij kijken met belangstelling naar de toekomst van de cryptovaluta en de cryptohandel!

Auteurs: Caspar van der Winden en Arnout Rodewijk, beiden advocaat bij HVG Law LPP

