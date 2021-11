RJ-Uiting 2021-12: Vorming van wettelijke reserves bij toepassing van IFRS 17

Als gevolg van de – naar verwachting eind 2021 door de Europese Commissie goedgekeurde – nieuwe standaard IFRS 17 ‘Insurance contracts’ zullen met name verzekeringmaatschappijen die IFRS toepassen te maken krijgen met nieuwe waarderingsgrondslagen, die onder andere leiden tot aanvullende waardeveranderingen van verzekeringsverplichtingen.

De Raad voor de Jaarverslaggeving gaat daar in uiting 2021-12 nader op in. De uiting bevat voorstellen voor nieuwe alinea’s in hoofdstuk 240 ‘Eigen Vermogen’ inzake vorming van wettelijke reserves als onderdeel van het eigen vermogen. Deze voorstellen zouden van kracht zijn voor verslagjaren vanaf boekjaar 2023.

De RJ stelt de volgende aanpassingen voor in dat hoofdstuk:

Toevoeging van een nieuwe alinea 240.224c waarin wordt aangegeven dat bij de vorming van de herwaarderingsreserve op de beleggingen rekening wordt gehouden met de economische samenhang met de waardeveranderingen op de verzekeringsverplichtingen en de uitgangspunten die hierbij van toepassing zijn.

In alinea 240.227b wordt een kleine redactionele wijziging voorgesteld.

Toevoeging van een nieuwe alinea 240.227d die aangeeft hoe een verzekeraar of verzekeringsgroep die IFRS 17 toepast in de geconsolideerde jaarrekening de verbonden wijziging via OCI in de enkelvoudige jaarrekening verwerkt.

De RJ nodigt u uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de hele RJ-Uiting die hier te downloaden is. Reacties tot uiterlijk 31 januari 2022 worden ingediend bij het RJ-secretariaat, bij voorkeur per e-mail. Commentaren zullen als openbare informatie worden behandeld en op de RJ-website gepubliceerd, tenzij door respondenten is aangegeven dat het commentaar geheel of gedeeltelijk moet worden aangemerkt als vertrouwelijk.

