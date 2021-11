Slechts één op de drie werknemers zegt nooit fraude te plegen

Volgens een nieuw onderzoek door SAP Concur verliezen middelgrote Nederlandse bedrijven (250 medewerkers) tot 15.390 euro per jaar ten gevolge van fraude bij het indienen van onkostendeclaraties door medewerkers. Slechts een op de drie Nederlandse werknemers vindt fraude onacceptabel en zou dit nooit doen.

In het rapport The Hidden Cost of Expense Fraud and Non-Compliance’ wordt dieper ingegaan op het thema ‘onkostenfraude’ en hoe medewerkers daarover denken, hoe bedrijven dit probleem aanpakken en welke digitale tools daarbij kunnen helpen. Het ophogen van ingediende onkosten gebeurt in veel verschillende vormen: van het opzettelijk vervalsen van kwitanties tot het claimen van ‘een beetje extra’, bijvoorbeeld om een lange zakenreis in het weekend te compenseren. Uit het onderzoek blijkt dat Nederlandse werknemers het indienen van frauduleuze onkostendeclaraties tot een bedrag van 114 euro acceptabel vinden.

Meeste onjuiste claims niet opzettelijk

Hoewel de meeste onjuiste onkostenclaims niet opzettelijk worden ingediend, is het belangrijk om te kijken welke factoren de kans op opzettelijke onkostenfraude vergroten. Uit het onderzoek blijkt dat dit vaak te maken heeft met het bewustzijn en de (on)tevredenheid van werknemers: Er is een gebrek aan inzicht in frauduleuze activiteiten en de gevolgen daarvan voor werknemers en het bedrijf. Het onderzoek wijst uit dat 37 procent van de Nederlandse werknemers wel eens kilometervergoedingen naar boven heeft afgerond, terwijl nog eens 18 procent dit zou overwegen. Bovendien heeft 30 procent wel eens een privérekening van een restaurant ingediend, terwijl nog eens 13 procent dit zou overwegen.

Tolerantie voor fraude

Zorgwekkend is dat ruim de helft (54%) van de Nederlandse werknemers het volkomen acceptabel vindt om op jaarbasis te hoge onkosten in te dienen of om het bedrijfsbeleid rond onkosten te negeren. Als al deze mensen dit ook daadwerkelijk zouden doen, zou een bedrijf met 250 werknemers op een jaarlijks verlies van bijna 15.390 euro kunnen rekenen. Veel werknemers noemen een gevoel van rechtvaardigheid als reden voor hun tolerante houding ten opzichte van fraude: of dat nu is om wat extra compensatie te krijgen voor overwerk waarvoor ze niet betaald krijgen (20%), voor privégeld dat ze aan thuiswerken uitgeven (18%), of voor privétijd die ze hebben besteed aan zakenreizen (18%).

Onkostenfraude komt vaak voor

Pino Spadaro, Head of SAP Concur Benelux: “Dit onderzoek laat duidelijk zien dat onkostenfraude vaak voorkomt en dat het meestal om kleine bedragen gaat. Daardoor zien werknemers dit niet eens als een probleem. Sommige medewerkers – van juniors tot leidinggevenden – vinden het niet alleen oké om frauduleuze onkostendeclaraties in te dienen, ze vinden dat ook nog eens volkomen terecht. Maar voor organisaties kan dit echt een probleem zijn – en dat gaat verder dan gederfde winst. Travel en finance teams zijn vaak vele uren kwijt aan het controleren en uitzoeken van onkostendeclaraties. Daarbij is er ook nog het risico van non-compliance, wat mogelijk vervelende gevolgen kan hebben.”

