“Succes is maakbaar, maar je moet er wel hard voor werken”

Talent is overschat, stelt Jeroen De Flander. Volgens de strategie-implementatie-expert kan iedereen door de juiste formule te gebruiken heel ver komen in zijn of haar vakgebied. “Ik ben ervan overtuigd dat iedereen die het leuk vindt om in finance te werken de top kan bereiken. Mits de aanpak de juiste is.”

The art of performance In samenwerking met TIAS organiseert Executive Finance: The Art of Performance. Jeroen De Flander neemt je mee in de denkpatronen van succesvolle mensen en onthult de 3 beproefde prestatieprincipes. Ga mee op een fascinerende reis met praktische leermomenten om sterker en succesvoller te zijn in je leven en werk.

Er zijn drie hefbomen om te komen tot succes. De eerste daarvan is je passie te vinden, wat voortkomt uit je interesseprofiel. De Flander: “Mensen zeggen altijd dat je gepassioneerd moet zijn in wat je doet, maar passie komt niet vanzelf aanwaaien. We hebben daar zelf grote invloed op. Echter, het probleem dat je vaak ziet, en dat speelt ook zeker in finance, is hoeveel mensen hun interesseprofiel kennen. Hoeveel mensen hebben ooit zo’n test gedaan? Als ik die vraag stel als ik voor een zaal spreek, gaat er bij drie van de honderd aanwezigen maar de hand omhoog.” Dat mensen hun interesseprofiel niet kennen, komt omdat we sterk bezeten zijn van persoonlijkheid. “Een gemiddeld financeteam is samengesteld op basis van een mix van kennis en persoonlijkheid, gemeten door bijvoorbeeld gekende testen zoals MBTI of kleurprofielen. Dat is nuttig, maar vooral voor de teamdynamiek. Het helpt je individueel niet vooruit. Als je stappen wilt maken in je ontwikkeling, heb je passie nodig. Maar die passie vind je pas als je weet wat je interesseprofiel is.”

In de tuin werken

Om uit te leggen hoe dit werkt in de praktijk, komt De Flander met een persoonlijk voorbeeld. “Een paar jaar geleden zei een vriend tegen mij: ‘Jeroen, je lijkt zo gestrest. Moet je niet wat meer in de tuin werken? Dat gaat je helpen.’ Er is alleen niets zo erg voor mij als in de tuin werken. Dan schiet mijn stressniveau omhoog. Want als je kijkt naar mijn interesseprofiel, dan zijn die activiteiten niet aan mij besteed. Ik heb twee linkerhanden. Maar als je tegen mij zegt: ‘ik heb een tuin en laten we eens nadenken over hoe we deze gaan inrichten’, dan word ik al iets enthousiaster. Ik scoor namelijk vrij hoog op creativiteit. En als je zegt: ‘ik wil een tuinbedrijf starten en laten we een businessplan maken’, dan word ik helemaal wild, want ik scoor enorm hoog op ondernemerschap. De uitdaging van de CFO is dus ook om uit te zoeken wat de passie is van de medewerkers in zijn of haar financeteam. Passie maakt namelijk energie vrij en motiveert mensen in het uitoefenen van hun functie. Als je werk doet dat te ver afstaat van je interesseprofiel verlies je onnodig energie en bestaat de kans dat je op zoek gaat naar wat anders.”

Jeroen De Flander: ““Het is als CFO heel goed om na te denken over wat zijn of haar mensen nodig hebben om de volgende stap te zetten”

Gerichte training

De tweede hefboom om te komen tot succes is zorgen voor een gerichte training. “Het is als CFO heel goed om na te denken over wat zijn of haar mensen nodig hebben om de volgende stap te zetten. Vaak wordt in finance dan gekeken naar de technische kant. Hoe gaan we iemand technisch verbeteren? Maar ik vind het veel interessanter om te kijken hoe je iemand kunt verbeteren op aspecten waarin diegene al goed is. Om daarin de volgende stap te zetten. Als je als controller uitblinkt in ondernemerschap, hoe kun je dan de volgende stap zetten naar de rol van businessmanager? Ik zie dat die gedachtegang ontbreekt bij veel organisaties als ze hun medewerkers opleiden.”

De Flander raadt financials aan die zich willen blijven ontwikkelen een plaats te bemachtigen in een businessproject. “Zorg ervoor dat je binnen vijf jaar nadat je in een functie bent gestart bij een echt cruciaal project bent betrokken. Dat mag uit je businessunit en uit je comfortzone zijn, maar met een functie die aansluit bij je dagelijkse verantwoordelijkheden. Zo leer je op een andere manier nadenken over jezelf en je kwaliteiten.”

Doorzettingsvermogen

De derde en laatste hefboom is doorzettingsvermogen. Hoe herstel je je als iets misgaat? “Wij kunnen op dit vlak nog veel leren van de professionele sportwereld. Wat je ziet is dat of je een optimist of een pessimist bent grote invloed heeft op je prestaties. Uit de sportwereld blijkt dat mensen die optimist zijn veel beter presteren als je kort na elkaar een wedstrijd houdt. Je ziet het verschil met zwemmers als je ze, als ze het bad uitstappen, zegt dat ze trager hebben gezwommen dan in werkelijkheid is gebeurd. De optimist heeft die tegenslag na twintig minuten verwerkt, de pessimist niet. Die gaat nog trager zwemmen dan de eerste keer.”

“Zoek voor jezelf naar een klankbord. Iemand die je scherp houdt en die je helpt je groeipad in te richten”

Bepaal tussendoelen

Het is volgens De Flander ook belangrijk om niet een té ambitieus doel te hebben. “Het is noodzakelijk tussendoelen te bepalen. Iets wat je ook ziet terugkomen in videogames. Dat heet leveling up. Als je een uitdaging niet haalt, verlies je nooit alles. Je doet slechts een stapje terug en van daaruit bouw je weer verder. Dit motiveert om verder te gaan waar je was gebleven in plaats van het helemaal opnieuw te moeten opbouwen.”

Hard werken

“Succes is maakbaar”, stelt De Flander gedecideerd. “Maar het is wel hard werken, vraagt een investering en professionaliteit. Ik raad dan ook altijd aan om een coach te hebben. Zelfs Roger Federer heeft er een. Zoek voor jezelf naar een klankbord. Iemand die je scherp houdt en die je helpt je groeipad in te richten. Je hebt zelf niet altijd door waar je staat. Iemand anders ziet misschien waarin je je nog kunt ontwikkelen, waar jezelf denkt uitgeleerd te zijn.”

Over Jeroen De Flander

Jeroen De Flander is een internationaal strategie-implementatie-expert. Zijn boodschap bereikte al meer dan 38,500 mensen in 40+ landen. Hij is medeoprichter van the performance factory, een training- en consultancybureau gespecialiseerd in strategie-implementatie, en voorzitter van The Institute for Strategy Execution, een not-for-profitorganisatie die strategie-implementatie best practices promoot over heel de wereld.

