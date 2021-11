UWV geeft 9500 bedrijven laatste kans voor afrekening loonsteun

Uitkeringsinstantie UWV geeft ongeveer 9500 ondernemers nog een laatste kans voor het aanvragen van de definitieve berekening van de eerste periode loonsteun. Die was bedoeld om hen de coronacrisis door te helpen. Eigenlijk hadden ze dit uiterlijk afgelopen weekend moeten doen, maar er is besloten om ze nog een “formele laatste herinnering” te sturen. Ze krijgen tot en met 9 januari volgend jaar de tijd om alsnog in actie te komen.

Het gaat om een belangrijke handeling. Als de betreffende ondernemers geen gehoor geven aan de oproep, dan zet het UWV de subsidie voor de betreffende periode op nul waardoor de bedrijven hun voorschotten moeten terugbetalen. Er is ook veel geld mee gemoeid. De ondernemers die hun aanvraag nog moeten indienen kregen eerder voor 320 miljoen euro aan voorschotten uitbetaald.

Niet via de normale route

Het UWV vindt het jammer dat deze bedrijven niet “via de normale route” een aanvraag hebben ingediend. In de periode van maart tot en met mei vorig jaar ontvingen in totaal 139.500 werkgevers ondersteuning in de loonkosten via de zogeheten Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), goed voor een totaal van ruim 7,9 miljard euro aan voorschotten. Daarvan hebben 130.000 ondernemers al wel de benodigde aanvraag voor de eindafrekening ingestuurd, al moeten 12.000 van deze bedrijven komende dagen nog wel de benodigde derden- of accountantsverklaring afronden.

De steun werd verleend aan het begin van de coronacrisis. Dat geld betrof een voorschot gebaseerd op de lonen in januari 2020 en het geschatte omzetverlies. De definitieve berekening is nodig om te bepalen waarop bedrijven daadwerkelijk recht hebben. Dat kan leiden tot een nabetaling of een terugvordering.

Nog veel nieuwe aanvragen

Afgelopen weekend zijn er op de valreep nog veel nieuwe aanvragen voor de berekening binnengekomen. Ook moest het UWV honderden telefoontjes beantwoorden van ondernemers die nog met vragen zaten. De uitkeringsinstantie houdt er rekening mee dat een klein deel van de werkgevers sowieso van plan was de aanvraag niet te gaan doen. Dit omdat ze verwachtten toch geen recht te hebben op NOW en het hele voorschot dus moeten terugbetalen. Maar individuele omstandigheden zouden volgens een woordvoerder er ook een rol bij gespeeld kunnen hebben dat bedrijven de deadline niet haalden.

