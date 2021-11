Waar u op moet letten bij cloudgebaseerde software

Meer dan ooit wordt van CFO’s verwacht dat ze besluiten kunnen ondersteunen met snelle, hoogwaardige en nauwkeurige informatie. Gezien de gevoeligheid en omvang van de gegevens die worden verwerkt, hebben nauwkeurigheid en betrouwbaarheid topprioriteit. Zoek daarom naar cloudgebaseerde software die automatisch alle financiële, niet-financiële en interne en externe gegevens ophaalt, vanaf het begin tot het einde van het proces.

Goede financiële consolidatie- en rapportagesoftware is duidelijk over de beveiliging van uw gegevens. Technisch gezien moet het zijn eigen infrastructuur hosten én onderhouden, die alle relevante servers, besturingssystemen, databases, enzovoorts omvat. Het moet ook duidelijke technische beveiliging bieden, zoals firewalls, extra backup-beheer en hackerbescherming.

Backup-beheer en een gegevensherstelfunctionaliteit moeten ervoor zorgen dat alle vitale functies veilig zijn in de handen van de softwareleverancier.Tegelijkertijd moet de klant volledige applicatiecontrole hebben, samen met directe en volledige toegang tot alle functionaliteiten vanuit een webbrowser, ongeacht het apparaat.

Versnelde cyclustijd

Snelle implementatie en uitvoering van de software zijn essentieel om snel resultaten te zien. Kies ook voor gebruiksgemak, met minimale vereisten voor installatie en training en eenvoudig zelfbeheer. De software moet beschikken over hoge computermogelijkheden om uw consolidatieprocessen snel uit te voeren, evenals financiële rapportage, het delen van informatie en communicatie.

Rapportage en analyse

Binnen de procesmogelijkheden moet de software functionaliteiten bevatten zoals multiconsolidatiescopes, subconsolidaties en simulaties van groepsstructuren. Het moet volledige analysemogelijkheden bieden, waaronder segmentatieanalyse, batchrapporten / audit-rapporten voor traceerbare opslag, financiële ratio’s en KPI’s.

Houd ook oog voor de overdraagbaarheid van functies, zoals browser-based spreadsheets. Dit garandeert dat u toegang hebt tot en kunt werken aan uw rapportage, ongeacht of u online bent of niet. Browsergebaseerde spreadsheets bieden krachtige rapportagefunctionaliteiten. Die maken het mogelijk om geavanceerde presentaties te maken – inclusief berekeningen en grafieken – en om veilige invoerformulieren te maken, gegevensinvoer te begeleiden en meer.

Het consolidatieproces: best practices

Wat de middelen ook zijn, het consolidatieproces moet efficiënt en nauwkeurig zijn. Elk cijfer in een rapport moet een doel en een bron hebben waarnaar het te herleiden is. Daarom vraagt het proces om een doordachte aanpak.

De scope

Het bepalen van de omvang van de consolidatie is waarschijnlijk de belangrijkste taak van het totale proces. Simpelweg omdat het bepaalt welke bedrijven in de groep zullen worden geconsolideerd en welke methode zal worden gebruikt. Profiteren van consolidatiesoftware kan het berekenen van controle- en rentepercentages vereenvoudigen.

De eerste stap bij het bepalen van de reikwijdte is het categoriseren van de deelnemingen van het bedrijf in directe deelnemingen, indirecte deelnemingen, kruisparticipaties en circulaire deelnemingen. Als alle bedrijven eenmaal zijn gecategoriseerd, is het vervolgens mogelijk om aan elk bedrijf een percentage van de zeggenschap toe te kennen. Hoewel deze percentages niet nuttig zijn voor andere aspecten van het proces, tonen ze aan welke consolidatiemethode moet worden gebruikt. Exclusieve controle over een bedrijf leidt bijvoorbeeld tot volledige consolidatie.

Rentepercentages

Bij het bepalen van de scope is het ook van cruciaal belang om het rentepercentage van de moedermaatschappij in elke dochteronderneming te berekenen. Dit kan afwijken van het controlepercentage, maar het is net zo noodzakelijk. Het rentepercentage maakt het mogelijk om het aandeel van de direct of indirect aangehouden activa te berekenen.

Hoe groter het moederbedrijf, hoe meer tijd het kost om al deze cijfers te achterhalen. Goede consolidatiesoftware zorgt voor maximale automatisering van scopebepaling. Hierdoor hoeft niemand lange tijd te besteden aan het kraken van cijfers.

Dit artikel is de tweede in een serie van drie. Lees hier het eerste artikel nog eens.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Sigma Conso.

Volg Executive Finance op LinkedIn!