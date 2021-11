WBSO: Maak gebruik van de mogelijkheden

Innovatieve bedrijven zijn constant in beweging. Deze bedrijven proberen nieuwe producten en/of diensten te ontwikkelen of te verbeteren. Door als bedrijf zelf te ontwikkelen is het mogelijk om de concurrentie voor te blijven. Echter deze ontwikkelingen gaan gepaard met forse investeringen. De overheid ondersteunt innovatie met de fiscale voordelen van de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO). Hoe werkt dit?

‘Innovatie is de geslaagde invoering van nieuwe vormen van toegevoegde waarde’, aldus de definitie. Innovatie is dus niet alleen een idee of een uitvinding, maar behelst meer. Een uitvinding kan immers nog zo goed zijn, maar als zij om welke reden dan ook niet op de markt gebracht kan worden is ze nog geen succesverhaal. Innovatie is pas succesvol wanneer er waarde wordt toegevoegd aan een product, dienst, proces of samenwerking. Uiteindelijk is het de bedoeling dat innovatie het bedrijf en de gebruiker (de uiteindelijke klant) verder helpt.

Omdat de overheid ook het belang van innovatie ziet, stimuleert zij innovatie op verschillende manieren. Bijvoorbeeld via een belastingvoordeel, innovatiekredieten en subsidies. De overheid is namelijk van mening dat bedrijven die innoveren zorgen voor economische groei en meer werkgelegenheid. Kortweg gezegd: innovatie is goed voor de economie. Nederland is internationaal gezien goed in innoveren, daarnaast is Nederland één van de innovatieleiders in de Europese Unie zoals blijkt uit het ‘European Innovation Scorebord’ 2020 van de Europese Commissie. Deze positie wil de Nederlandse overheid graag behouden.

Wat is de WBSO?

De Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) is een fiscale korting (subsidie) waar een bedrijf tijdens de fase van research & development mogelijk aanspraak op kan maken. De regeling is vormgegeven door een korting te geven in de loonbelasting voor de (loon)kosten en uitgaven. Voorwaarde is dat deze kosten te maken hebben met het zogenoemde ‘speur- en ontwikkelingswerk’. Het kan daarbij gaan om innovatie van producten, productieprocessen of software. Deze korting in de loonbelasting kan oplopen tot 40 procent. Houd wel rekening met het feit dat afgeronde projecten niet meer in aanmerking komen voor de WBSO. De regeling is ingericht als korting op de loonheffing en hierdoor interessant voor bedrijven met personeel.

Zelfstandigen

Let op, in bepaalde situaties is het ook mogelijk om een aanvraag te doen als er geen personeel is. Bijvoorbeeld een zzp’er die buiten het bereik van de loonheffing valt. Hij heeft alleen met de inkomstenbelasting te maken. Dit zou betekenen dat hij niet kan opteren voor de WBSO-regeling. Om dat te voorkomen mogen zzp’ers die zelf minimaal 500 uur aan ontwikkeling of onderzoek (bijvoorbeeld via een eenmanszaak) besteden ook een aanvraag doen. Dit resulteert in 2021 in een extra aftrekpost in de aangifte inkomstenbelasting van 13.188 euro. Voor starters is de korting zelfs nog groter, namelijk nog extra 6.598 euro.

Voorwaarden WBSO

Voorwaarde om als bedrijf aanspraak te maken op deze regeling, is dat de medewerkers die het speur- en ontwikkelingswerk uitvoeren op de eigen loonlijst staan. Kiest een bedrijf ervoor om dergelijke werkzaamheden volledig uit te besteden, dan vervalt het recht op subsidie. Iets om rekening mee te houden wanneer een innovatieproject gestart wordt. Let op, het innovatieproject of onderzoek moet plaatsvinden binnen de Europese Unie. Door de brexit komen per 2021 werkzaamheden verricht in het Verenigd Koninkrijk niet meer voor WBSO in aanmerking.

Wat is speur- en ontwikkelingswerk?

Om in aanmerking te komen voor WBSO dient het bedrijf zich bezig te houden met ‘speur- en ontwikkelingswerk’, maar wat is dat en waaraan moet de onderneming dan voldoen? Kortweg komen er twee soorten projecten in aanmerking voor WBSO:

Ontwikkelingsprojecten. De ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) fysieke producten, fysieke productieprocessen of programmatuur. Technisch-wetenschappelijk onderzoek. Het gaat hierbij om een verklarend onderzoek van technische aard.

Technisch nieuw

Het project moet voor bedrijven technisch nieuw zijn. Dit houdt in dat het niet op basis van bestaande en beproefde kennis of technieken kan worden geproduceerd. Er mag niet worden voortgeborduurd op al ontwikkelde projecten. Er moet sprake zijn van een onderzoekscomponent in het project of er moeten technische onzekerheden en risico’s zijn over het bereiken van het resultaat. Uit de aanvraag moet duidelijk blijken wat het technische probleem of knelpunt is waaraan wordt gewerkt en wat de gekozen of te onderzoeken oplossingsrichting hierbij is. Het RVO beoordeelt de aanvraag.

Tot speur- en ontwikkelingsuren worden, naast de uren besteed aan het onderzoek, ook gerekend de bouwuren van een prototype, ook als deze nog geen gebruikerswaarde heeft. Een prototype krijgt namelijk pas gebruikerswaarde als deze een commerciële betekenis heeft of kan worden ingezet als bedrijfsmiddel. Daarbij gaat het wel om de bouwuren: enkel het uitvoeren van testwerkzaamheden is geen speur- en ontwikkeling.

Van de ontwikkeling van programmatuur is sprake wanneer een onderneming zich bezighoudt met het ontwikkelen van toepassingen die problemen op het gebied van informatietechnologie oplossen.

Technisch-wetenschappelijk onderzoek

Bij deze variant dient het onderzoek technisch én wetenschappelijk van aard te zijn. Technisch betekent dat het onderzoek betrekking heeft op gebieden zoals fysica, chemie, biotechnologie, productietechnologie of informatie- en communicatietechnologie. Economisch, sociaal of psychologisch onderzoek vallen hier niet onder.

Wetenschappelijk betekent dat het doel is een verklaring te vinden voor een verschijnsel die niet te geven is op basis van algemeen toegankelijke kennis. Hierbij genereert de onderneming zelf op basis van onderzoek theoretische of praktische kennis. Daarbij is een voorwaarde dat het onderzoek verklarend is, enkel beschrijvend en verzamelend is niet voldoende. Als een nieuwe techniek dus goed blijkt te werken, moet tevens het doel zijn te onderzoeken waarom het goed blijkt te werken: wat is het achterliggende werkingsmechanisme?

De onderzoeksopzet moet op het moment van aanvragen van de S&O-verklaring aanwezig zijn. Daarnaast moeten het onderzoekstraject en de resultaten worden vastgelegd.

Uitgesloten van deze fiscale regeling zijn onder meer marktonderzoek, onderzoek naar economische haalbaarheid en organisatorische/administratieve werkzaamheden.

Welke kosten komen in aanmerking?

Bij de aanvraag van de WBSO gaat het om twee zaken: arbeid en kapitaal. Arbeid in de vorm van de werknemers, die het speur- en ontwikkelingswerk verrichten. Kapitaal betreft de kosten, die naast de loonkosten noodzakelijk zijn om het speur- en ontwikkelingswerk uit te voeren. Het uiteindelijke doel van het speur- en ontwikkelingswerk is in veel gevallen winst. In dat geval is de weg vrij voor een innovatieboxtraject.

Een bedrijf kan kiezen voor vergoeding van kosten op basis van een forfaitaire benadering aan de hand van het aantal WBSO-uren of een vergoeding op basis van de werkelijk gemaakte kosten en uitgaven. Deze keuze wordt steeds gemaakt voor een kalenderjaar.

Alleen kosten die direct toe te rekenen zijn aan de speur- en ontwikkelingswerkzaamheden komen voor de S&O-verklaring in aanmerking. Administratieve kosten en overige overheadkosten vallen hier niet onder. Voorbeelden van kosten die wel in aanmerking komen zijn: materialen, machines om een prototype te bouwen en proefbatches. Het is van belang de administratie hierop in te richten. Een strikte scheiding tussen wel- en niet-gerelateerde kosten is daarvoor noodzakelijk. Resultaat is een zeer uitgebreide S&O-administratie. Houd dus rekening met veel administratieve ballast.

Wat levert de WBSO op?

De WBSO biedt allereerst een vermindering van de totaal af te dragen loonheffing. In 2021 is dit 40 procent over de eerste 350.000 euro van de totale S&O-grondslag en 16 procent over het resterende bedrag. De totale S&O-grondslag wordt gevormd door het totale S&O-loon enerzijds en het bedrag aan kosten en uitgaven anderzijds, dan wel het forfaitaire bedrag op basis van de S&O-uren anderzijds. Er is geen maximum S&O-grondslag.

Kosten- en uitgavenforfait

Heeft u bij uw WBSO-aanvraag gekozen voor het forfait (de vaste vergoeding), dan komt er een bedrag bij bovenop uw loonkosten. In feite krijgt u een hoger S&O-uurloon: voor de eerste 1.800 uur wordt er een opslag van 10 euro per uur gerekend. Daarboven wordt het vier euro per uur.

Werkelijke kosten en uitgaven

Kiest u voor werkelijke kosten en uitgaven, dan wordt het aanvullende bedrag op basis van de loonkosten berekend en op basis van de geschatte kosten en uitgaven die worden verwacht voor het project.

WBSO aanvragen?

Aanvragen kunnen gedaan worden bij het RVO. Voorwaarde is dat de werkzaamheden nog niet begonnen zijn. Aanvragen moeten altijd vooraf ingediend worden. Aanvraagtermijnen zijn te vinden op de website van het RVO evenals de benodigde informatie. Het is aan te raden om een adviseur bij de hand te nemen.

Innovatiebox

Mocht blijken dat er winst gemaakt wordt met het innovatieproject, dan is de innovatiebox een interessante optie. Voor de Innovatiebox geldt een speciaal tarief binnen de vennootschapsbelasting. Bedrijven kunnen in de aangifte vennootschapsbelasting kiezen voor de toepassing van de Innovatiebox. De Innovatiebox is van toepassing op winsten die zijn voortgekomen uit WBSO-projecten. Voordelen behaald met innovatie worden belast tegen een effectief tarief van slechts 9 procent in plaats van het reguliere tarief van de vennootschapsbelasting. In 2021 is dit 15 procent voor de eerste schijf en 25 procent voor de tweede schijf.

Innovatiebox: korting ook met terugwerkende kracht

De innovatiebox verlaagt de te betalen vennootschapsbelasting op innovatieve winsten. U kunt die fiscale regeling benutten in de jaren waarin u aan de voorwaarden voldoet. Dat betekent dat u de innovatiebox – in tegenstelling tot de WBSO – ook met terugwerkende kracht kunt toepassen voor alle jaren waarin de aanslag vennootschapsbelasting nog niet definitief is opgelegd. Een lagere vennootschapsbelasting via de innovatiebox betekent overigens niet dat de hele winst meteen belast is tegen dat lage tarief.

Voorwaarden innovatiebox

De onderneming heeft zelf het (immateriële) activum ontwikkeld. Deze valt onder de WBSO. De onderneming heeft het voor eigen rekening en risico ontwikkeld. De winst die op het project behaald wordt is voor ten minste 30 procent het gevolg van de eigen innovatie. Daarnaast heeft en houdt u het intellectueel eigendom in eigen bezit.

Innovatie bevorderen

Het is goed u te realiseren dat de WBSO en de innovatiebox geen doelen op zich zijn. Ondernemingen dienen deze regeling te benutten waarvoor deze bedoeld is: het bevorderen van innovatie. Als uw onderneming een succesvolle aanvraag doet voor de WBSO en hiervoor een WBSO-verklaring krijgt en de innovatiebox implementeert, dan dient de administratie van de onderneming hierop ingericht te worden. Het voordeel is dat wanneer er aan alle eisen wordt voldaan, dit bijdraagt aan de administratieve organisatie en interne beheersing van de organisatie. En dat draagt naast de belastingvoordelen ook bij aan het volwassen worden van de onderneming.

Auteur: Bas Middelkoop

Volg Executive Finance op LinkedIn!