Webinar – De elektronische handtekening in finance

In de digitalisering van onze bedrijfsprocessen wordt een elektronische handtekening steeds meer gemeengoed. Enerzijds zien organisaties de enorme voordelen van het toepassen van een elektronische handtekening in hun financiële bedrijfsprocessen. Aan de andere kant roept dit ook vragen op. Wilt u meer weten hoe u de ondertekening van financiële overeenkomsten kunt digitaliseren? Meld u dan aan voor ons gratis webinar.

Hoe kun je de elektronische handtekening op de financiële afdeling gebruiken voor transacties, contracten en documenten? Is het betrouwbaar? Is het rechtsgeldig? Al dit soort vragen komen in het webinar aan bod.

Deze kosteloze webinar staat onder moderatorschap van Ronald Bruins, hoofdredacteur van Executive Finance. Ronald gaat met experts in gesprek over:

Digitale transformatie en de mate van noodzaak tot gebruik van elektronische handtekening

Wat is een elektronische handtekening en hoe kan het worden gebruikt

Juridische aspecten

Toekomstige ontwikkelingen van de elektronische handtekening



Digitale transformatie

Over de digitale transformatie gaat Ronald in gesprek met Kevin Keij, Strategic Account Executive Mid Market bij DocuSign. Keij specialiseert zich in het digitaal transformeren van overeenkomstprocessen. Hij helpt bedrijven om efficiënter en effectiever te zijn door interne processen op een veilige, AVG-conforme manier te automatiseren en digitaliseren met nieuwe Cloud- technologieën, zoals de DocuSign Agreement Cloud.

Wanneer: 9 december 2021

Tijd: 10.00 – 11.00

Aan het einde van het webinar worden vragen van deelnemers behandeld.

