Zo maakt u de overgang naar het jaarverslag in ESEF

Effectenuitgevende instellingen moeten voor het boekjaar 2021 verplicht hun jaarverslag digitaal openbaar maken. Dat moet volgens het European Single Electronic Format (ESEF). Veel instellingen zijn nog niet klaar voor de implementatie. “Er is nog maar beperkt kennis aanwezig over het hoe en wat van ESEF”, vertelde Jeroen Luts, directeur van PwC, onlangs tijdens een webinar van Workiva.

Om te beginnen bij het begin, hoe stelt u de financiële verslaggeving op in ESEF? “De verslaggeving stel je op in XHTML”, legt Luts uit. “Als je een geconsolideerde IFRS-jaarrekening opneemt in je financiële verslaggeving, moeten de primaire financiële overzichten voorzien zijn van XBRL-tags. Dit proces heet tagging. Hiervoor maak je gebruik van de ESEF-taxonomie. De andere onderdelen van de financiële verslaggeving neem je op in het XHTML-document. Vanaf boekjaren die op of na 1 januari 2022 beginnen, moet je ook de toelichting op de geconsolideerde IFRS jaarrekening voorzien van XBRL-tags. Daarvoor maak je gebruik van zogeheten block tags.”

“Het verslag deponeer je vervolgens, gelijktijdig met het publiekelijk verkrijgbaar stellen, bij het officially appointed mechanism. In Nederland is dat de AFM.” De Europese Commissie stelt daarnaast dat de XHTML-jaarrekening, net als het oude jaarverslag, object is van een wettelijke controle en dus voorzien moet zijn van een accountantsverklaring.

Implementatie onderschat

Vanwege de coronacrisis werd de ESEF-verplichting een jaar opgeschoven. Aanvankelijk gold de verplichting over het boekjaar 2020. Ondanks dit uitstel boden achttien instellingen in Nederland afgelopen jaar hun financiële verslag al digitaal aan, opgemaakt in XHTML. Zij liepen hierbij tegen een aantal obstakels aan, vertelt Luts. “Het werd onderschat hoeveel tijd het kostte om ESEF te implementeren. De tagging doorvoeren bleek ook niet zo simpel. Daarnaast was er beperkte kennis aanwezig bij de medewerkers over ESEF. Wat ook niet meehielp was dat de kwaliteit van de software-oplossing niet altijd afdoende was.”

Overzicht zoek

JDE Peet’s is een organisatie die afgelopen jaar haar jaarverslag al heeft ingediend via ESEF. Voorheen stelde de koffieproducent haar verslag op door te putten uit soms wel zeventien Word- en Excel-bestanden. Het overzicht raakte hierdoor zoek en het leidde ertoe dat het beoordelen en afstemmen van gegevens uren duurde. In 2019 besloot JDE Peet’s het Workiva-platform te gebruiken voor de jaarrekening. Daarmee werden hun problemen met inconsistente gegevens en verschillende versies van bestanden opgelost doordat alle bestanden op één platformen werden samengevoegd.

‘De automatisering van het platform bespaart ons veel tijd en voorkomt veel fouten.’

“Voorheen moesten we alle Excel-bestanden één voor één handmatig bijwerken. Met het Workiva-platform konden we alle bestanden uploaden en werd alles aan elkaar gekoppeld”, legt Mikko Kansen, accountingmedewerker bij JDE Peet’s, uit. “Als we nu ergens een cijfer naar boven afronden, wordt het overal naar boven afgerond. Van onze financiële overzichten tot aan persberichten. De automatisering van het platform bespaart ons veel tijd en voorkomt veel fouten.”

Walk in the park

Door de koppeling met XBRL-tags en de eenvoudige conversie naar XHTML kan het Workiva-platform worden gebruikt voor het opmaken van het jaarverslag in ESEF. Kansen kijkt tevreden terug op de totstandkoming van het eerste jaarverslag in ESEF. “Het volgende verslag wordt een walk in the park, mits er geen significante veranderingen zijn in onze financiële overzichten. Ik denk dat we in de toekomst niet langer dan een uur bezig zijn om te voldoen aan de eisen van ESEF.”

Signify loopt ook voorop Ook Signify diende haar jaarverslag over 2020 al in via ESEF. De producent van lichtbronnen gebruikte hiervoor ook het platform van Workiva. “Ons doel is om op een efficiënte manier betrouwbare informatie te leveren en Workiva zorgt voor veel efficiëntie en betrouwbaarheid”, zegt Chief Accountant Dick Overeem. “Het programma synchroniseert met ons kernsysteem, waarin we data makkelijk kunnen verversen. We weten dat handmatige invoer niet meer nodig is. Dat geeft me het geruststellende gevoel dat de informatie betrouwbaar is. Bovendien kunnen de medewerkers zich nu echt focussen op het analyseren van cijfers. Waarin hun meerwaarde écht naar boven komt.”

Vertrouwd raken

Om de transitie naar ESEF succesvol te maken, heeft Luts een aantal tips. “Train je medewerkers die betrokken zijn bij de implementatie van ESEF. Technische kennis over het hoe en wat is namelijk noodzakelijk. Ontwikkel daarnaast interne controles. Je moet namelijk vertrouwd raken met het feit dat de cijfers die in het ESEF-verslag overeenkomen met de cijfers uit het oude PDF-verslag.”

Het belangrijkste advies dat Luts heeft, is om voor het einde van het jaar een dry-run uit te voeren. “Bespreek de vereisten van het verslag en het te doorlopen proces met de auditoren en laat ze vertrouwd raken met het proces vóór het einde van het jaar. Dit voorkomt dat er discussies ontstaan voordat het verslag definitief moet worden. Bepaal ten slotte een strategie hoe je omgaat met last minute-aanpassingen. Cijfers die op het laatste moment binnenkomen of als een tagging verkeerd is. Zo maakt u het ESEF-jaarverslag tot een succes.”

