1,6 miljoen beleggers in cryptomunten in Nederland

In Nederland zijn er ongeveer 1,6 miljoen beleggers in cryptomunten zoals bitcoins. Dat stelt marktonderzoeker Kantar in zijn grootschalige studie Crypto Investor.

Kantar stelt dat vorig jaar circa 570.000 mensen in Nederland zijn begonnen met beleggingen in digitale munten, ondanks het zeer wisselvallige koersverloop van crypto’s. Daarnaast is er volgens Kantar nog een grote groep die overweegt te gaan starten. Kantar schat in dat volgend jaar nog eens circa 400.000 Nederlanders met crypto’s gaan beginnen, aangenomen dat de koersontwikkeling het positieve sentiment rond digitale valuta niet ondermijnt.

Verder blijkt dat het niet alleen tieners en twintigers zijn die cryptomunten bezitten, want ook dertigers en veertigers zijn er veel mee bezig. Mannen beleggen het vaakst in digitale munten, maar vrouwen zijn met een opmars bezig. Van de mensen die dit jaar zijn ingestapt is 42 procent vrouw. Daarnaast speelt opleiding een rol want lager opgeleiden zijn relatief minder vaak actief met crypto’s, aldus de onderzoekers. Kantar zegt verder dat vooral Nederlandse cryptoplatforms profiteren van deze groei in plaats van buitenlandse partijen

Volg Executive Finance op LinkedIn!