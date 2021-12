4 handreikingen voor projectbeheersing

Projecten gedragen zich anders dan routinematige activiteiten. Dat moet ook omdat projecten geacht worden een uniek en eenmalig resultaat op te leveren. Effectiviteit (resultaatgerichtheid) is hier dominant boven efficiency. Betekent dit dat projecten niet efficiënt moeten zijn? Nee, maar er moet ruimte worden gecreëerd voor het omgaan met onzekerheid en risico’s. Dit moet zich vertalen in de aanpak van projectbeheersing.

Projectmanagers hebben een lastige opdracht. Hun werkwijze is het gestructureerd wegwerken van risico’s en onzekerheden, op weg naar een concreet resultaat, wat met hun opdrachtgever is overeengekomen.

Sturen en verantwoorden

Projectmanagers zullen dan ook – meer dan bijvoorbeeld afdelingsmanagers – resultaatgericht sturen en hun focus hebben op de toekomst, immers, die valt nog (bij) te sturen. Daarentegen heeft de reguliere P&C cyclus voor een belangrijk deel te maken met het verantwoorden van het verleden. Denk hierbij aan één van de belangrijkste ‘producten’ de jaarrekening. Voor de projectmanagers is dit een noodzakelijk kwaad.

Projectbeheersing moet enerzijds kaders scheppen zodat het project zich verhoudt tot de kaders van de reguliere bedrijfsvoering en planning & control en anderzijds ruimte laten aan de projectmanagers om hun klus te kunnen klaren. Inventariseer vooraf – samen met projectmanagers – waar projecten afwijken van de reguliere bedrijfsvoering en regels en kaders die gelden in de organisatie. Het samen doorgronden van een initiële businesscase, waarin beschreven staat welk resultaat met welke middelen wordt opgeleverd, binnen de kaders van tijd (planning) en kwaliteit is een belangrijke stap om sturing en beheersing van projecten en organisatie (normale planning & controlcyclus) op elkaar af te stemmen.

Fasering

Projecten kennen een afwijkende fasering ten opzichte van de normale jaarcyclus van de organisatie. Waar een organisatie haar periodieke rapportages kent die telkens op ‘kalendermomenten’ worden opgeleverd zal een project haar eigen fasering kennen. Dit leidt tot een onnodige mismatch en afstemverschillen.

Voorkom deze mismatch door fasedocumenten (of voortgangsrapportages) te gebruiken die door het project recent zijn opgeleverd. Veelal zijn deze toereikend, tenzij zich materiële wijzigingen hebben voorgedaan na de oplevering van zo’n projectrapportage. Deze zullen dan ook aanvullend moeten worden weergegeven. Het gebruik van bestaande projectinformatie en afstemming op deze wijze voorkomt een extra afstemmoment tussen ‘corporate’ en project.

Ken het projectbeheersingsvraagstuk

Voor controllers die wat verder afstaan van projecten of voor het eerst kennismaken met (de noodzaak tot) projectbeheersing is het belangrijk niet direct in de krochten van systemen en methodieken te duiken en hier – misschien – in te verdwalen. Neem de tijd om de essentie van het sturings- en beheersingsvraagstuk van zo’n complex project te doorgronden. U kunt hiervoor prima de businesscase of het projectplan gebruiken, wanneer deze tenminste voor handen zijn. In deze stukken vindt u een inventarisatie van de risico’s van het project. U kende al de fasering, die op zich zinvolle informatie oplevert: Welke fase vraagt het meeste tijd? Waarom? Begrijp ik dat? Nu kunt u de opgesomde risico’s toewijzen naar de fasen in het project. Zo krijgt u een eerste koppeling tussen ‘tijd’ (fasering) en risico’s.

Nu de middelen

In het doorgronden van het projectbeheersingsvraagstuk is het ook nuttig te weten hoe de besteding van het project er uit zal gaan zien. In welke fase en misschien zelfs op welk moment geeft het project de meeste middelen uit? Zo plant u de zogenaamde ‘burn rate’ van het project en kunt u tijdig maatregelen treffen voor wat betreft beschikbaarheid en/of verantwoording van de financiële middelen. Ook hier maakt u weer gebruik van de fasering van het project. Stel u heeft in bovenstaand voorbeeld een totaal budget van 240.000 euro en u schat de verdeling (besteding) van het budget over de fasen als volgt in:

Fase 1 Initiatief 5% = € 12.000,-

Fase 2 Ontwerp 10% = € 24.000,-

Fase 3 Voorbereiding 35% = € 84.000,-

Fase 4 Uitvoering 50% = € 120.000,-

De focus voor de beheersing van de financiën van het project ligt op fase 3 en 4, immers hier wordt 85 procent van het budget besteed. Vraag u af hoe het gedrag van deze bestedingen is. Is er sprake van een lineaire besteding of zijn er grote momenten (inkopen, aanbestedingen)? Zijn de middelen dan tijdig voorhanden? Hoe wordt geborgd dat de inkoopregels gevolgd worden, heeft het project hier voldoende kennis voor of is er ondersteuning nodig? Is de procuratie/mandatering van de projectmanager adequaat geregeld om effectief te kunnen handelen? Vragen die aan de hand van een dergelijke eenvoudige scan met de projectmanager besproken kunnen worden.

Met deze eenvoudige handreikingen krijgt u als controller meer gevoel bij het project en de specifieke beheersing die gevraagd wordt. Het kost niet veel tijd en stimuleert de samenwerking met ‘het project’, wanneer samen en tijdig besproken wordt hoe het project de ruimte krijgt binnen de kaders van de organisatie. En de (project)controller bouwt een frame voor de verdere uitwerking van de projectbeheersing door in vroeg stadium de koppeling te leggen tussen Tijd (fasering), Geld (verdeling budget) en Risico’s, die in een later stadium nader kan worden uitgewerkt in meer detail en vastgelegd in systemen (planning, projectadministratie, risicodatabase).

Auteur: Eric Kemperman is directeur van PCO Kennis, projectcontrolexpert, toezichthouder, manager, bestuurder, trainer, coach en auteur.

