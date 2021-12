“Afremmende vraag zal inflatie weer drukken”

Er zijn zorgen dat de hogere inflatie langer aanhoudt dan verwacht, vooral in de Verenigde Staten. De prijzen stijgen inderdaad sterk, erkent Gonzalo Pradas, Chief Investment Officer bij digitale bank Openbank. “Maar deze inflatietrend zal zichzelf tegenwerken omdat hij de vraag zal afremmen.”

Macro-economische voorspellingen zijn onzeker. Dat maakt het voor beleggers moeilijk om duidelijkheid te krijgen over de richting van de markten. De economische groei zal echter wel blijven, stelt Pradas. “De groei ligt boven de historische trend en dat zal niet veranderen. Natuurlijk zal de groei niet zo geweldig zijn als in deze post-covid economische reboot, maar hij zal stabiel en solide zijn. Het IMF heeft voor 2022 een wereldwijde groeiraming van 4,9% afgegeven.”

Interessante statistiek

Pradas: “Tegelijkertijd is er sprake van een aanbodzijde die inelastisch blijkt te zijn: een interessante statistiek is de doorlooptijdindex voor leveranciers wereldwijd, gepubliceerd door IHS Markit, die, na het record voor traagste leveringen in de eerste helft van 2020 te hebben gebroken, opveerde om vervolgens weer terug te vallen naar ongekend lage niveaus.”

Deze ontwikkelingen hebben geleid tot hogere prijzen en hogere inflatieverwachtingen. De onvervulde vraag speelt hierbij een cruciale rol. Deze inflatoire druk zal zichzelf echter tegenwerken omdat de vraag zal worden afgeremd, waardoor de inflatie zal afnemen, voorspelt Pradas. “In Europa zal de rem meer uitgesproken zijn door een stevige energiecrisis. De gevolgen zullen minder hard voelbaar zijn in de Verenigde Staten, waar de economische heropleving een aanzienlijke looninflatie heeft gegenereerd.”

Inflatie zal op een hoger niveau uitkomen

Pradas verwacht dat de inflatie in de eerste helft van volgend jaar zal dalen ten opzichte van het huidige niveau. “Op de middellange en lange termijn zal de inflatie zich in een hogere bandbreedte stabiliseren dan historisch het geval is geweest.” Aanjagers van de inflatie zijn volgens Pradas de energieprijzen (vooral in Europa), de transportkosten (wereldwijd) en de stijgende lonen (in de Verenigde Staten).

“Op de middellange en lange termijn zal de inflatie zich in een hogere bandbreedte stabiliseren dan historisch het geval is geweest”

“Het zou onrealistisch zijn te denken dat de inflatie in dezelfde orde van grootte zal liggen als in de afgelopen jaren, onder de 2% in de VS. Voor de VS verwachten wij dat de inflatie tussen 2,5% en 3,5% zal liggen. Dit komt omdat de normalisatie van het aanbod tijd kan vergen en nog steeds niet zou kunnen voldoen aan een vraag die, hoewel dalend, nog steeds hoog is. Tegelijkertijd zijn de monetaire voorwaarden, hoewel strenger, nog steeds zeer accommoderend”, aldus Pradas.

De beleggingsdirecteur verwacht niet dat de afnemende vraag de economische groei veel zal schaden. “Dit is opgenomen in ons scenario van aanhoudende groei, die weliswaar trager zal zijn dan in de afgelopen maanden. Natuurlijk kan de macro-omgeving ‘moeilijker’ worden, maar dit is zeker niet het einde van de cyclus.”

Markten: positief, maar volatiel

Te midden van alle genoemde krachten hebben aandelen het goed gedaan en nieuwe recordniveaus bereikt. Bij obligaties is het beeld echter anders: de koersen van staatsobligaties zijn fors gedaald en van een echt herstel is tot nu toe geen sprake geweest. Gezien de onzekere vooruitzichten zullen de markten volatiel blijven. De inflatie zal dalen, maar blijft op een hoger niveau dan vóór Covid-19.

Pradas’ advies aan beleggers: “Geef voorrang aan rendementsbronnen gekoppeld aan aandelen en reële activa, vermijd long posities in staatsobligaties, geef de voorkeur aan inflation linked securities in de VS. Kortom, behoud een risicopositionering, maar in de overtuiging dat het beleggingsklimaat niet zo uitstekend zal zijn als het de afgelopen 18 maanden was.”

