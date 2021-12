Alibaba Group Holding Limited heeft Toby Xu aangesteld als nieuwe CFO. Xu is de opvolger van Maggie Wu en gaat per 1 april 2022 aan de slag in zijn nieuwe functie.

Xu trad in juli 2018 in dienst bij Alibaba en werd in juli 2019 benoemd tot plaatsvervangend CFO. Daarvoor was hij elf jaar partner bij PwC. Wu blijft als directielid betrokken bij het bedrijf, waar ze al bijna vijftien jaar werkt.

