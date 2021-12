Arjan Blok: “Ik ben ontzettend blij met de toegenomen concurrentie”

De online kansspelmarkt ging op 1 oktober jongstleden in Nederland open. Bedrijven mogen hierdoor alleen online kansspelen aanbieden als ze een vergunning hebben van de Kansspelautoriteit. Nederlandse Loterij kreeg zo’n vergunning. Executive Finance ging in gesprek met CFO Arjan Blok over de wet- en regelgeving en wat het betekent voor zijn rol.

Blok erkent dat het lang heeft geduurd voordat de markt in Nederland openging. “Toen zes jaar geleden de fusie tot stand kwam tussen de Nederlandse Staatsloterij en De Lotto, waaruit Nederlandse Loterij ontstond, was het al de bedoeling dat markt openging. Het idee achter de fusie was om als Nederlandse partij voor voldoende slagkracht te zorgen ten opzichte van de buitenlandse partijen.”

Wat is er veranderd? Bedrijven die voorheen in Nederland online kansspelen aanboden, deden dat illegaal. Met het opengaan van de online kansspelmarkt mogen bedrijven hun spellen aanbieden als ze een vergunning hebben van de Kansspelautoriteit. Aan het krijgen van een vergunning, zit een groot aantal eisen. Zo moeten bedrijven zo veel mogelijk doen om kansspelverslavingen te voorkomen en witwassen, terrorismefinanciering en fraude tegen te gaan. Ook moeten ze kansspelbelasting betalen. Bedrijven die geen vergunning krijgen, mogen hun kansspelen niet aanbieden in Nederland. Illegale aanbieders met een jaarlijkse omzet van maximaal 15 miljoen euro kunnen een boete van 600.000 euro krijgen. Voorheen was dat 150.000 euro. Grotere illegale bedrijven kunnen een boete van maximaal vier procent van de omzet krijgen.

Heeft het positief uitgepakt dat het zo lang heeft geduurd totdat de markt openging?

“Wij hebben in Nederland nu de meest stringente wet- en regelgeving van Europa. Het is gericht op het beschermen van de consument en het voorkomen van kansspelverslaving. In Nederland hebben we geleerd van het opengaan van de online kansspelmarkt in andere Europese landen. In de afgelopen jaren heb ik samen met het directieteam heel goed nagedacht over hoe wij het gaan aanpakken.”

Aan voorbereidingstijd dus geen reden tot klagen, neem ik aan?

“Nee, het heeft voor een ingrijpende verandering gezorgd in ons bedrijf. We zijn veranderd van een klassieke loterijorganisatie met een dag,- week- en maandtrekking naar een digitale datagedreven kansspelaanbieder dat nu ook online kansspelen aanbiedt. Met duizenden wedopties per dag met live sportsbetting. Hiervoor heb je in de organisatie totaal andere competenties nodig. Andere processen en systemen, en ook andere medewerkers.”

Wat is er veranderd binnen de organisatie?

“Technologische veranderingen volgen elkaar snel op, en het gedrag van klanten verandert ook steeds sneller. Om veranderingen voor te zijn en om er slim om in te kunnen spelen, hebben we onszelf getransformeerd naar een datagedreven, agile organisatie die werkt met multidisciplinaire teams.”

“Wij moeten ons nu ook houden aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme oftewel WWFT. Om daaraan te voldoen hebben wij een team van vijftien mensen die zich bezighouden met het know your costumer-proces. Wij willen er honderd procent zeker van zijn dat wij weten wie we toelaten tot een spel. Dat een speler ook écht degene is die hij of zij zegt dat hij of zij is. Ter voorkoming van witwassen willen we ook weten hoe een speler het zich kan veroorloven om te spelen. Dat onderzoeken we continu en als we verdachte transacties zien melden we dat aan de Financial Intelligence Unit van de overheid. Dat doen we dagelijks.”

Hoe beschermen jullie de data van de klanten?

“Wij hebben ervoor gekozen om de rol van de Chief Information Security Officer te versterken. Daarnaast hebben extra security-engineers aangenomen. Voor de monitoring hebben we een zogenaamde SOC, een Security Operating Centre, ingericht. Een forse kamer met allerlei dashboards waarop we precies het gedrag van de spelers kunnen zien, maar ook de informatiestromen over heel ons landschap. Als er een hackpoging is of sprake van phishing, dan krijgen wij dat direct in beeld en ondernemen we actie. Vanuit ketenregie benaderen we ook direct de betreffende leverancier, zodat zij ook direct de datastroom dichtzetten. Om ervoor te zorgen dat er niets met de data kan gebeuren.”

Uw gelooft heilig in de voorkant van het verhaal. Wat bedoelt u daarmee?

“Ik wil met de leverancier van een spel of een bepaalde applicatie helder communiceren wat mijn strategie is; dat de leverancier weet en begrijpt wat de rol en uitgangspunten zijn van Nederlandse Loterij als verantwoorde kansspelaanbieder. Dit is hoe ik wil dat wij ons gedragen, dit zijn de eisen die ik stel aan de bescherming van de speler en wat gaat de leverancier daaraan doen? Ik geloof niet zo zeer in de monitoring van het gedrag van de leverancier, op zoek naar een fout of verbeterpunt. Ik geloof veel meer in het uitleggen aan de leverancier wat voor de klant daarmee ook voor mij en de leverancier belangrijk is. Vervolgens kijk ik samen met de leverancier hoe we de keten goed kunnen managen. Dat betekent ook een bijzondere keuze voor contractvormen. Wij hebben maar heel weinig time and material-contracten. Veel contracten zijn op basis van revenue sharing. Als wij onze klanten goed beschermen en daardoor een goed rendement maken, betekent dat ook een goed rendement voor de leverancier. Hierdoor heb je dezelfde intenties.”

In hoeverre is uw rol als CFO veranderd?

“Het is een belangrijke toevoeging dat wij als Nederlandse Loterij ons nu houden aan de WWFT. We hadden al de monitoring ter voorkoming van witwassen, maar het risico en de mogelijkheden om wit te wassen zijn toegenomen. Daarnaast zijn er niet zozeer dingen veranderd, maar vooral uitgebreid en aangescherpt. Business intelligence rapporteert ook aan mij en zij zetten sterk in op fraudebestrijding en responsible gaming. Wij denken erover na hoe we dashboards kunnen ontwikkelen, hoe we klantgedrag goed kunnen monitoren en tijdig kunnen interveniëren. Dat alles realtime. Op het moment dat die dashboards er zijn, welke besluiten kunnen we dan nemen? Dat is een voorbeeld van een uitbreiding van mijn rol als CFO.”

Hoe kijkt u aan tegen de toegenomen concurrentie?

“Ik ben daar ontzettend blij mee, omdat we nu in een open markt opereren waarin kansspelaanbieders alleen mogen opereren als zij een vergunning hebben. De regulering van de markt en de wijze waarop wij onszelf hierop hebben ingericht, stelt ons in staat om Nederlandse spelers beter te beschermen, maar ook omdat ik nu hetzelfde product aan kan bieden als andere aanbieders. Voorheen konden we, als je kijkt naar sportsbetting, alleen maar weddenschappen aanbieden voordat een wedstrijd begon. Nu kunnen wij ook weddenschappen aanbieden tijdens de wedstrijden, het zogenaamde live betting. Het is nu een eerlijke strijd. Het is nu aan ons de keuze hoe wij de strijd aangaan met grote internationale en vaak ook beursgenoteerde aanbieders van online kansspelen. Zij hebben marketingbudgetten waar wij alleen maar van kunnen dromen. Maar wij hebben helemaal geen behoefte aan zo’n budget, want wij willen de Nederlandse consument niet overstelpen met reclames. Daarom pleiten wij ook voor een reclamecode die onze sector beperkingen oplegt. Wij hebben er nadrukkelijk voor gekozen om een oer-Nederlandse verantwoorde aanbieder van kansspelen te zijn, met een breed aanbod van kansspelen voor spelers. En we doen het niet voor de winst. Jaarlijks geeft Nederlandse Loterij vrijwel haar gehele resultaat aan de Nederlandse sport, aan achttien goede doelen en aan het ministerie van Financiën. Onze jaarlijkse afdracht maakt ons uniek. De opening van de kansspelmarkt heel ons geholpen om een veel specifieker aanbod neer te leggen voor de specifiek de Nederlandse klant.”

Bang voor nog meer concurrentie bent u dus ook niet?

“Er is een heel helder en duidelijk wettelijk kader waar iedereen zich aan moet houden. Binnen dat kader zeg ik: may the best party win. We hebben de afgelopen jaren forse investeringen gedaan om klaar te zijn voor de opening van de markt en ik ben tevreden hoe we er nu voorstaan. Systemen zijn op orde en er zijn meer dan honderd talentvolle medewerkers bijgekomen.”

Tot slot, ziet u nog ruimte voor verbetering in de wet- en regelgeving?

“De markt is pas sinds 1 oktober open en dus kun je mijn inziens nog geen al te grote conclusies trekken, maar ik zie wel één belangrijk verbeterpunt. Laten we alsjeblieft een heldere definitie maken van wat een probleemspeler is. Als we daar als kansspelmarkt en de wetgever heldere afspraken over maken, kunnen we daarop sturen. Op dit moment zijn er aanbieders die zeggen: een probleemspeler is pas een probleemspeler als hij of zij dat zelf aangeeft. Dat is de wereld op z’n kop. We moeten als sector onze verantwoordelijkheid nemen en gezamenlijk maatregelen nemen die in het belang zijn van Nederlandse spelers.”

