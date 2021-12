Bedrijven worstelen met gedwongen digitale versnelling door corona

Bedrijven worstelen met hun digitale strategie met de toenemende druk op de IT-middelen. Meer dan de helft vermoedt dat digitale beveiliging de toenemende dreiging tijdens de coronapandemie niet heeft bij kunnen benen.

Er zit een gat tussen wat er inmiddels nodig is aan digitale middelen en wat organisaties aanbieden. Daardoor loopt de beveiliging niet op rolletjes en is bij de leiding en IT vaak onduidelijk welke (cloud)diensten intern worden gebruikt. Dat staat in een nieuw rapport van databeveiliger Veritas. Uit het onderzoek blijkt dat een overgrote meerderheid van bedrijven aangeeft dat er gaten zijn gevallen door de snelle digitale transformatie die nodig was met de komst van thuiswerken en andere fundamentele businessverschuivingen.

Complexiteit neemt toe, grip kwijt

“Gedurende de pandemie hebben criminelen hun uiterste best gedaan om gebruik te maken van de moeilijke situatie waar organisaties zich in bevonden”, staat in het rapport, “en ze veroorzaken verstoringen op het moment dat bedrijven proberen te herstellen.” Door de toegenomen complexiteit, bijvoorbeeld door haastig geïmplementeerde software om in contact te blijven met collega’s of thuis te kunnen werken in een beveiligd zakelijk netwerk, raakt IT steeds meer de grip kwijt op de beveiliging van het systeem.

Toename ransomware

Een van de gevolgen is dat 54 procent van bedrijven in de Benelux aangeeft dat er in de pandemie nog meer aandacht is gekomen voor upgrades van software. Gezien de toename van succesvolle aanvallen met ransomware de afgelopen twee jaar, waarbij criminelen veelal gebruik maken van gaten in verouderde software, is deze aanpak niet overal zichtbaar of effectief. Vooral het mkb worstelt met het beveiligen van nieuwe IT-middelen, bij gebrek aan IT-afdelingen die het effectief inrichten.

Meer mensen en geld

Er wordt gewerkt aan manieren om de grip terug te krijgen. Dat kost over het algemeen mankracht en geld. In de Benelux denken organisaties dat er gemiddeld genomen 1,89 miljoen euro nodig is het komend jaar om de digitale transformatie te versnellen om de gevolgen van de pandemie te kunnen pareren. Ook zijn er gemiddeld genomen volgens verwachting 27 fulltime IT’ers nodig om de ontstane gaten op te kunnen vullen. Mkb’ers zullen meer (moeten) uitwijken naar geautomatiseerde systemen, zo is de verwachting.

