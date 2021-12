Belastingplan 2022 gepubliceerd: dit verandert er op 1 januari

Met de publicatie van het Belastingplan 2022 in het Staatsblad treden er per 1 januari 2022 nieuwe regels in werking. Onze zusterwebsite Cm: zet de belangrijkste voor ondernemers nog eens op een rij.

Het Belastingplan is goedgekeurd door beide Kamers en deze week in het Staatsblad gepubliceerd. Daarmee treden de volgende wijzigingen officieel in werking per 1 januari 2022.

Meer winst onder laag Vpb-tarief

Meer winst in de vennootschapsbelasting (Vpb) valt onder het lage tarief van 15 procent. De eerste schijf wordt namelijk verhoogd van 245.000 naar 395.000 euro. Boven dat bedrag betalen ondernemers 25,8 procent Vpb.

Belastingmoment kiezen bij aandelenopties

Aandelenopties als salaris zijn een vorm van loon en daarover moet belasting worden betaald. Dat gebeurt nu op het moment dat de opties worden omgezet in aandelen. Dat moment mag een werknemer nog steeds kiezen, maar er komt een optie bij om dat pas te doen als de aandelen verhandelbaar zijn en er dus daadwerkelijk geld voor beschikbaar is.

Vrije ruimte WKR

Hoewel de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling teruggaat naar het oude niveau, is besloten om deze met terugwerkende kracht voor 2021 te verruimen. Dat besluit treedt in werking op 1 januari 2022. Net als het Belastingplan 2021 met terugwerkende kracht de vrije ruimte verhoogde naar 3 procent over de eerste 400.000 euro, doet Belastingplan 2022 hetzelfde voor de vrije ruimte over 2021.

Gerichte vrijstelling thuiswerken

De thuiswerkvergoeding die veel werkgevers uitkeren gaat vanaf 1 januari niet meer ten koste van de vrije ruimte van de WKR, mits het bedrijf binnen een vergoeding van 2 euro per gewerkte dag blijft. Dat bedrag is berekend door het Nibud, maar gaat uit van lagere energieprijzen. Sommige werkgevers verhogen de vergoeding, maar het meerdere gaat wel ten koste van de vrije ruimte.

Verlaging bijtelling zakelijke elektrische auto’s

Het bijtellingspercentage voor privégebruik van een zakelijk elektrisch voertuig (EV) wordt vanaf komend jaar afgebouwd. In 2022 is de korting voor EV’s 6 procent en daarmee komt de bijtelling op 16 procent. Voor een auto met fossiele brandstofmotor is dat 22 procent van de cataloguswaarde. Het maximumbedrag waarvoor de 16 procent geldt, de zogeheten cap, gaat ook omlaag. Deze gaat van 40.000 naar 35.000 euro.

Verhogingen BPM

De BPM, bedoeld om extra belasting te heffen op auto’s die meet CO2 uitstoten, gaat omhoog. De verschillende BPM-categorieën zijn aangepast: de bovengrenzen van uitstoot zijn verder verlaagd. Ook gaan de tarieven van deze categorieën stapsgewijs omhoog, zodat er voor vervuilende auto’s meer BPM moet worden afgedragen.

Verhoging steunpercentages MIA

Per 1 januari 2022 worden de steunpercentages van de milieu-investeringsaftrek (MIA) verhoogd van 13,5 procent, 27 procent en 36 procent naar respectievelijk 27, 36 en 45 procent.

Arbeidskorting

De arbeidskorting wordt langzamer afgebouwd. In 2022 gaat deze omlaag van 6 procent naar 5,86 procent voor inkomens vanaf 36.650 euro. De nieuwe percentages zijn als volgt:

Arbeidsinkomen Arbeidskorting

tot € 10.351 4,541% x arbeidsinkomen

vanaf € 10.351 tot € 22.357 € 470 + 28,461% x (arbeidsinkomen – € 10.351)

vanaf € 22.357 tot € 36.650 € 3.887 + 2,610% x (arbeidsinkomen – € 22.357)

vanaf € 36.650 tot € 109.347 € 4.260 – 5,860% x (arbeidsinkomen – € 36.650)

vanaf € 109.347 € 0

Tariefdaling inkomstenbelasting

De inkomstenbelasting in de eerste schijf daalt van 31,7 procent naar 37,07 procent. De eerste schijf geldt voor verzamelinkomens tot 69.398 euro. Ook het tarief voor AOW’ers daalt, van 19,2 naar 19,17 procent.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) omlaag

De maximale IACK met wordt met 318 euro per jaar verlaagd. Met deze verlaging worden andere sociale zekerheidprogramma’s bekostigd, bijvoorbeeld de Wet betaald ouderschapsverlof, die zich net als de IACK richt op werkende ouders. In het nieuwe regeerakkoord is afgesproken dat de IACK vanaf 2024 voor nieuwe gevallen verdwijnt. Vanaf 2037 is de regeling daarmee helemaal verleden tijd.

