Blockchain steeds minder gebruikt door finance professionals

Waar in 2020 nog bijna een kwart (23 procent) van de finance professionals aangaf blockchain binnen de organisatie in te zetten, is dit in 2021 geslonken naar slechts negen procent. Dat wordt geconcludeerd in de trendanalyse van de jaarlijkse FinTech Barometer van Visma | Onguard. De FinTech Barometer wordt ieder jaar onder ruim driehonderd finance professionals uitgevoerd. In 2017 gaf zeventien procent aan de technologie te gebruiken.

Wel is er nog steeds ruimte om in de nabije toekomst ideeën over blockchain te bekijken. In 2021 geeft 35 procent dit aan, wat een stijging is ten opzichte van 2019: toen gaf 26 procent dit aan. Bij bijna de helft van de finance professionals (45 procent) staat het uitwerken van initiatieven rondom blockchain momenteel op de kortetermijnplanning. Toch lijkt de technologie bij de meeste organisatie geen onderwerp van gesprek meer. Waar in 2017 nog 35 procent aangaf wekelijks blockchain te behandelen tijdens vergaderingen, daalde dit in 2019 naar dertig procent en ligt dit in 2021 op 25 procent.

Uitdagingen blockchain

De uitdagingen die de financiële professionals rondom blockchain zien, zijn de veiligheid (22 procent), dat het ingewikkelde IT-materie is (23 procent) en dat het niet toepasbaar is binnen de huidige infrastructuur (24 procent). De laatstgenoemde aarzeling is wel minder gaan spelen in de afgelopen jaren. In 2017 zei 31 procent nog dat ze twijfels hadden over de toepasbaarheid binnen hun infrastructuur.

Kansen blockchain

Maar er worden ook kansen gezien in deze technologie. Zo denkt 22 procent dat blockchain meer gemak op gebied van internationale en zakelijk betalingen gaat leveren. Dit is een grote verbetering ten opzichte van 2017, toen zag slechts twaalf procent dit als een kans. Momenteel geeft negentien procent aan dat ze verwachten dat blockchain de efficiëntie verbetert en zestien procent dat het kan zorgen voor een verbeterde databeveiliging.

Adriaan Kom, CCO bij Visma | Onguard: “De blockchainplannen lijken even on hold gezet de afgelopen tijd. En dat is met de coronacrisis natuurlijk helemaal niet gek. Blockchain kan een bedrijf veel voordelen opleveren, maar is ook een technologie die je goed moet invoeren en waarbij je wilt investeren in het gebruik ervan. In de turbulente twee jaar waar we nu uitkomen was het alle hens aan dek om de bedrijfsvoering zo goed mogelijk door te zetten. Nu daar weer wat lucht komt, zetten bedrijven blockchain weer op de kortetermijnplanning. Ik ben blij dat ze dit doen, het is namelijk een belangrijk middel om effectiviteit te verhogen en kosten te besparen.”

