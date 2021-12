CFO Dennis de Vreede benoemd tot lid RvC TAUW Group

TAUW Group heeft Dennis de Vreede (1969) benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen (RvC). Hij volgt Wim van Hulsenbeek op, wiens termijn eerder dit jaar eindigde. De Vreede is de Chief Financial Officer bij Wereldhave, een vastgoedbedrijf dat gericht is op commercieel vastgoed in de Benelux.

De nieuwe commissaris is bij Wereldhave verantwoordelijk voor financiën en corporate social responsability. Zijn benoeming in de RvC bij TAUW Group loopt tot en met 2025.

Waardevolle toevoeging

Eline Oudenbroek, RvC-voorzitter van TAUW Group, dankt Van Hulsenbeek voor zijn waardevolle bijdrage en verwelkomt De Vreede in de raad. Oudenbroek: “In de meer dan acht jaar dat Wim van Hulsenbeek TAUW Group ondersteunde, zijn we verder gegroeid naar een toonaangevend en financieel sterk adviesbureau in Europa. Dennis de Vreede neemt waardevolle kennis mee en heeft een uitstekende staat van dienst. We vinden hem dan ook een waardevolle toevoeging aan onze Raad van Commissarissen.”

Bijdragen aan ambitie TAUW

De Vreede is trots dat hij de rol in de RvC van TAUW Group mag invullen. De Vreede: “De vitale leefomgeving die TAUW Group helpt creëren, voldoet volledig aan de eisen die de maatschappij vandaag de dag stelt. Ik ben vereerd met de kans die me geboden wordt om bij te dragen aan de living ambition, om in Nederland en Europa die visie verder te brengen.”

Volg Executive Finance op LinkedIn!