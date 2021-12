CSRD heeft verstrekkende gevolgen voor ondernemingen

De Europese Unie zet zwaar in op duurzame rapportages in diverse richtlijnen en bijbehorende standaarden. De CSRD gaat op termijn de NFRD vervangen (voor grote bedrijven), ook om zo aan te sluiten op de SFRD die aan de financieringskant zit. In een webinar waarschuwen Workiva en een accountantsorganisatie voor de grote olifant in de kamer.

Rapportage over de factoren Environmental, Social en Governance (ESG) oftewel milieu, maatschappij en governance, is zo eenvoudig nog niet, constateert een accountantsorganisatie in het begin van het webinar. “Dat komt omdat we verschillende standaarden voor ESG-rapportages hebben in verschillende industrieën. Partijen die ESG-rapportages als frontrunner proactief oppakken, zijn ook het meest volwassen.” Organisaties die denken dat het zo’n vaart niet loopt met ESG-rapportages zijn aan het verkeerde adres. Achtereenvolgens noemt de spreker de EU-richtlijnen die op ondernemingen afkomen. Van de Non-Financial Disclosure Directive tot aan de Sustainable Finance Disclosure Regulation en de Corporate Sustainable Reporting Directive. Met ieder hun eigen tijdlijn.

De EU Taxanomie

Basis voor de ESG-rapportagevereisten is de EU Taxonomie, een classificatie van economische activiteiten. De EU Taxonomie is een lijst van economische activiteiten binnen verschillende sectoren met technische screeningscriteria om bij te dragen en geen schade te doen aan milieudoelstellingen. “Deze ligt als bodem onder de drie reporting-standaarden”, aldus de accountantsorganisatie.

De CSRD gaat op termijn de NFRD vervangen (beiden voor grote bedrijven), ook om zo aan te sluiten op de SFRD die aan de financierings- en investeringskant zit. De CSRD is voor entiteiten die voldoen aan twee van de drie criteria: meer dan 250 medewerkers, een balans van 20 miljoen euro en een netto omzet van 40 miljoen euro. “Het maakt daarbij niet uit of je beursgenoteerd bent of niet.” Van 11.000 entiteiten die nu onder de NFRD vallen, gaat het naar 50.000 entiteiten die in de Europese Unie hieraan moeten voldoen. “De rapportage is wettelijk verplicht en moet in het managementrapport komen. De huidige mogelijkheid om het in een apart rapport te presenteren verdwijnt.”

Olifant in de kamer

CSRD is de olifant in de kamer, stelt de accountantsorganisatie. “De veranderingen die worden geïntroduceerd, zijn omvangrijk. Bedrijven moeten bijvoorbeeld digitaal rapporteren om deze uitleesbaar te maken voor computers. Dat op basis van Sustainable Reporting Standards die European Financial Reporting Advisory Group volgend jaar het levenslicht laat zien, maar nu al in concept zijn gepubliceerd. In het begin hoeven organisaties alleen een limited assurance over hun ESG-data te verkrijgen, maar de verwachting is dat dat gaat ontwikkelen naar reasonable assurance.

Dat verplicht organisaties dus ook om een waterdicht controlemechanisme voor niet-financiële data te hebben. De rapportage moet kwalitatieve en kwantitatieve informatie bevatten, zowel vooruit als achteruit kijkend. En op korte, middellange en lange termijn. Daarmee is het een flinke rapportage, zowel in diepte als in breedte. Het is belangrijk dat organisaties vertellen hoe duurzaamheidszaken hun business raken, maar ook hoe ze omgaan met grondstoffen.”

Dataproces

De assurancetak van de accountantsorganisatie constateert dat bedrijven deze rapportage niet als een last moeten zien. “Nee, het in kaart brengen van kansen en risico’s van duurzame aspecten, levert ook een beeld op voor de aansturing van je eigen organisatie. Doe daar je voordeel mee.” Dat neemt niet weg dat er een hele weg is te gaan, voordat de datakwaliteit op ESG-factoren op voldoende niveau is. “Dat vraagt om genoeg gekwalificeerde experts, een gestroomlijnd dataproces rondom ESG-factoren en een daarop toegespitste technologie-oplossing. Om de processen te garanderen moet je je Governance, Risk en Compliancecontrols op zijn plaats hebben. Niet alleen voor de financiële, maar dus voor de niet-financiële informatiestroom.” 36,5 procent van de kijkers naar het webinar gebruikt geen informatiesysteem voor ESG-factoren , bleek uit een aansluitende poll. 20,3 procent gebruikt desktoptools zoals e-mail en documenten.

Integraal beeld

Mark Mellen, directeur ESG Enablement bij Workiva: “Het startpunt is nu nog het begrijpen van de wetgeving, waarna je het proces neerzet om niet-financiële data voor ESG-rapportages te vergaren.” De accountantsorganisatie reageert: “Ik zie dat organisaties vaak pas daarna, als ze tegen problemen aanlopen bij het verzamelen van deze niet-financiële data, gaan nadenken over een ICT-systeem dat hen daarbij kan helpen.”

Mellen: “Idealiter is dat een systeem, zoals dat van ons, dat niet alleen de financiële parameters maar ook de niet-financiële parameters aankan en deze kan combineren. Die integraliteit levert het voordeel van een compleet plaatje van de key performance indicatoren op deze gebieden op.” Eén systeem voorkomt ook het talloze delen van documenten met fouten tot gevolg. Er is immers één versie van de waarheid, ook op ESG-gebied. “Copy paste is killing. Vooral omdat er meerdere frameworks bestaan om over ESG-factoren te rapporteren, is dat een reëel gevaar.”

Verstrekkende gevolgen

De CSRD gaat voor het boekjaar 2023 gelden. Mellen tot slot: “De richtlijn heeft verstrekkende gevolgen voor voornamelijk ondernemingen die nog niet eerder verplicht zijn geweest om over niet-financiële informatie te rapporteren.” De technische standaarden van de SFRD is 1 januari 2022. Financiële instellingen moeten als gevolg van de SFRD de duurzame impact van financiële producten transparant maken. Het is de verwachting dat financiële instellingen die eisen weer doorvertalen in hun financieringen van ondernemingen.

