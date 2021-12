Data inzichtelijk naar concrete zakelijke acties vertalen

Data is voor veel organisaties hét onderwerp van het moment. Zij raken doordrongen van de kansen die data biedt als data op een goede manier worden ontsloten en geanalyseerd. Betere en meer op feiten gebaseerde beslissingen nemen, begint met betrouwbare data en analytics. Volgens Jeff Collins, hoofd Investeringen bij KPMG Capital, werden beslissingen vroeger voornamelijk op intuïtie en ervaring gebaseerd. Degene met het beste ‘onderbuikgevoel’ won. De winnaars van nu zijn degenen die uit hun data inzicht weten te putten. Steeds meer organisaties omarmen data dan ook en gaan datagedreven werken.

Data-analyse is het op een gestructureerde wijze verzamelen van digitale gegevens en deze met behulp van analyse in relevante informatie omzetten. Met data-analyse is het mogelijk een set van digitale gegevens integraal en efficiënt te analyseren. Voor de analyse kunnen groeperingen, vergelijkingen en berekeningen op de betreffende gegevens worden uitgevoerd.

Het gebruik van data-analyse is essentieel en tijdbesparend. Neem het voorbeeld van een onderneming die meerdere vestigingen heeft en de prestaties van de verschillende vestigingen met elkaar wil kunnen vergelijken. Data-analyse kan inzicht in de vestigingen met achterblijvende resultaten geven. Zo kan bijvoorbeeld worden achterhaald of een vestiging een betere afzetmarkt heeft dan een andere vestiging. Met dat inzicht kan vervolgens aan een concrete oplossing worden gewerkt. Data-analyse geeft dus inzicht om te helpen om de doelstellingen te realiseren. Door middel van data-analyse krijgt een onderneming inzicht in de huidige markt, potentiële markten, klanten, klantgedrag en afwijkende patronen, door heel specifiek analyses uit te voeren die zich richten op een onderneming of een markt.

Steeds meer organisaties beseffen dat ze met de beschikbare data goud in handen hebben. Begrijpelijk, want data herbergt een enorm potentieel aan informatie die organisaties kunnen gebruiken om hun prestaties en daarmee hun concurrentiepositie en toekomstbestendigheid te verbeteren. Toch zijn er nog altijd veel ondernemingen die geen datagedreven besluitvormingsproces hanteren. Dat kan de bedrijfsprestaties ondermijnen, tot slechte beslissingen leiden en uiteindelijk ook het bedrijfsresultaat en de bedrijfscontinuïteit negatief beïnvloeden. Door de bij dit artikel behorende e-learning te volgen komt u te weten hoe u data zo kunt interpreteren dat data ‘actionable’ wordt, oftewel inzichtelijk en naar concrete zakelijke acties te vertalen. Organisaties kunnen daardoor van meer relevante ‘actionable’ data gebruik maken in plaats van te sturen op een beperkt aantal kritische prestatie-indicatoren.

Data-analyse is een proces waarbij data wordt geïnspecteerd, opgeschoond, getransformeerd en gemodelleerd om vervolgens de meest waardevolle informatie uit de data te halen.

Voor veel organisaties blijft het echter moeilijk om uit een berg aan data verhelderende inzichten en ideeën te verkrijgen. Als je nog niet weet wat je kan vinden, wordt het moeilijk zoeken.

Rol van de controller en accountant in business

De huidige digitale wereld brengt een enorme hoeveelheid aan data met zich mee. Organisaties moeten van deze enorme data kracht kunnen gebruik maken om snel te kunnen reageren om deze data in mogelijkheden voor groei, innovatie en concurrentievoordeel om te zetten. Door inzicht in historische data te krijgen, kunnen sneller betere beslissingen worden genomen, ook op strategisch niveau.

De controller krijgt als partner van het management steeds vaker met vraagstukken te maken die de financiële administratie overstijgen. Het verzamelen, verrijken, berekenen, interpreteren en presenteren van data is daarvoor een steeds belangrijker onderdeel van het vakgebied van de controller. Maar de hoeveelheid data blijft groeien. Waar een controller tot enkele jaren geleden met een gedegen kennis van Excel kon volstaan, moet hij of zij nu ook vertrouwd zijn met andere systemen. Begrip van de verschillende informatiebronnen en de relatie er tussen is steeds vaker essentieel om goede analyses te kunnen maken. Deze ontwikkeling biedt interessante kansen. Doordat zij minder tijd kwijt zijn aan het opstellen van rapportages kunnen controllers zich echt tot een strategische partner van het management ontwikkelen. Voor sommige controllers zal dat een stevige uitdaging zijn.

Als informatie sneller beschikbaar is, kunnen controllers en accountants in business al veel eerder gaan analyseren, signaleren, controleren en adviseren. En kunnen zij zich nog meer toeleggen op het creëren van waardevolle stuurinformatie en deze naar de business en het management vertalen. De denkkracht en ervaring van controllers en accountants in business is nodig bij de inrichting van bijvoorbeeld de grootboekadministratie, compliance aan wet- en regelgeving, het vinden en leggen van de juiste verbanden, data-analyse op de uitkomsten en het inrichten van de benodigde rapportages. Zoals figuur 1 laat zien kunnen controllers en accountants in business daardoor meer toegevoegde waarde creëren.

Figuur 1. Toegevoegde waarde van controllers en accountants in business

Om in de pas te blijven lopen met de technologische ontwikkelingen moeten controllers en accountants in business zich dan wel verder ontwikkelen in data-analyse vaardigheden en het vermogen om in systemen te denken en leiderschapskwaliteiten ontwikkelen.

Conclusie

Door data te verzamelen en te analyseren kunnen relaties, patronen en trends tussen die data worden achterhaald. Die informatie kan worden gebruikt om conclusies te trekken en beter geïnformeerde beslissingen te nemen om toegevoegde waarde voor een organisatie te creëren.

Dat gebeurt door het verzamelen, voorbereiden, analyseren, uitvoeren en delen van data om daarmee de efficiëntie van de activiteiten te verhogen, de relatie met klanten te verbeteren of nieuwe producten en/of diensten te ontwikkelen.

Data-analyse biedt organisaties daardoor ongekende mogelijkheden. De ontwikkelingen op het gebied van data-analyse gaan onverminderd door en zullen verstrekkende gevolgen hebben voor de businessmodellen van organisaties in vrijwel alle denkbare sectoren. Om ook in de toekomst een belangrijke rol te kunnen blijven vervullen zullen organisaties er goed aan om data-analyse op een passende en effectieve manier in de organisatie te implementeren.

Controllers en accountants in business die de juiste combinatie van data gebruiken, analyseren en helder rapporteren, creëren nieuwe waardevolle stuurinformatie, op basis waarvan zij kunnen meedenken en adviseren over de te volgen strategie.

